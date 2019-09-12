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Denizli'de 15 metrelik kuyuya düşen kediyi itfaiye kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2019 19:16 | Son Güncelleme

Denizli'de 15 metrelik kuyuya düşen kediyi itfaiye kurtardı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Kale ilçesinde yaklaşık 15 metre derinliğindeki kuyuya düşen kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Ortatepe Mahallesi'nde yaklaşık 15 metre derinliğindeki su kuyusundan kedi sesi geldiğini duyan çevre sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen Denizli Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekiplerden bir itfaiye eri, beline ve sırtına bağladığı halatları çevredeki araçlara sabitleyerek kuyuya indi.

Bir kovanın içine konularak yukarı çıkarılan kedi, çevre sakinleri tarafından sahiplenilmek üzere alındı.

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