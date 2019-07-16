Denizli’de 15 Temmuz coşkusu

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ’de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında, 15 Temmuz Şehitler Delikliçınar Meydanı’nda anma programı düzenlendi. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, “Türk milleti darbe girişiminin karşısında, dimdik durdu. Kıyamete kadar vatanımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz” dedi.

15 Temmuz Darbe Girişimi’nin üçüncü yılında, Delikliçınar Meydanı’nda anma programı düzenlendi. Denizli Büyükşehir Belediyesi, Merkezefendi Belediyesi ve Pamukkale Belediyesi, meydana kurdukları çadırda vatandaşlara pilav, lokma, dondurma, limonata, çay gibi yiyecek ve içecekler ikram etti. Polis ekipleri etkinlik alanında güvenlik önlemi alırken, oluşturulan kontrol noktasından geçen vatandaşlar meydanı doldurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşması dev ekrandan alanda bulunanlar tarafından izlendi.

Etkinlikler saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başladı. Gecede konuşan Denizli Büyükşehir Başkanı AK Partili Osman Zolan, 15 Temmuz darbe girişiminde, Türk milletinin canı pahasına vatanını korumak için mücadele ettiğini söyledi. Zolan, ülkenin birliği için göğsünü siper ederek meydanlara inen vatandaşlara teşekkür ederek, “Dış güçler, içerideki hainlerle birlikte ülkemizi paramparça etmek için 3 yıl önce 15 Temmuz’da bu hareketi başlattılar. Bu sıradan bir darbe değildi. Bunlar bayrağımızı indirip ezanlarımızı susturacaktı. Türk milleti darbe girişiminin karşısında, dimdik durdu. Vatanımıza ezanımıza sahip çıktığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra durmak yok. Ülkemize sahip çıkmaya devam edeceğiz. Kıyamete kadar vatanımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz” dedi.

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