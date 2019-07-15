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Denizli’de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2019 23:05 | Son Güncelleme

Denizli büyükşehir Belediye başkanı Osman Zolan, 15 Temmuz’un darbe girişimi olduğu kadar asıl amacının Türkiye’yi işgal planı olduğunu kaydederek, “Bu darbe girişimi olduğu kadar ülkemizi işgal etme, ülkemizi paramparça etme girişimiydi.

Denizli büyükşehir Belediye başkanı Osman Zolan, 15 Temmuz’un darbe girişimi olduğu kadar asıl amacının Türkiye’yi işgal planı olduğunu kaydederek, “Bu darbe girişimi olduğu kadar ülkemizi işgal etme, ülkemizi paramparça etme girişimiydi. Ama Türk milleti bundan sonrada ülkemize yapılacak her hangi bir saldırıda yine dimdik ayakta vatanımıza sahip çıkacak” dedi.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında binlerce vatandaş bir araya geldi. Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı’nda sivil toplum kuruluşlarının da katılımı ile gerçekleştirildi. Vatandaşlar alana polis tarafından oluşturulan arama noktasında geçtikten sonra alındı. Vatandaşlar etkinliğe ellerinde Türk bayrakları ile gelirken, meydanda dev Türk bayrakları da açıldı. Tasavvuf müziği konseri ile başlayan etkinlikte, katılımcılara ikramlarda da bulunuldu.
Etkinlikle ilgili İhlas Haber Ajansı’na (İHA) açıklamalarda bulunan Başkan Zolan, 15 Temmuz’un birlik ve beraberlik duygusu ile atlatıldığını hatırlattı. 15 Temmuz’un başarılı olması halinde sonuçlarının çok ağır olacağına da işaret eden Başkan Zolan, “Bu darbe girişimi olduğu kadar ülkemizi işgal etme, ülkemizi paramparça etme girişimiydi. Eğer başarılı olsalardı bugün ne hükümetimizi, ne devletimiz ne de vatanımız ne de bayrağımız vardı. Şükürler olsun ki bugün bir ve beraberiz bayrağımız dalgalanıyor ve ezanlarımız okunuyor. Şehitlerimizde oldu onlara da Allah’tan rahmet diliyorum. İnşallah Allah bizlere bir daha böyle günleri yaşatmasın. İnşallah birlik ve beraberlik içerisinde yarınımıza, hep beraber el ele demokrasi içinde halkımızla gönül gönüle yürümeyi bizlere Allah nasip etsin” dedi.

“Dış güçler içeride ki ihanet şebekeleri ile birlikte 15 Temmuz’u gerçekleştirdi”
Başkan Zolan, 15 Temmuz da olduğu gibi bundan sonrada her türlü saldırıya karşı dimdik ayakta durduğunu belirterek şunları söyledi:
“15 Temmuz’u hiçbir zaman unutmamak gerekiyor. Eğer unutursak yarın farklı şekilde karşımıza çıkarlar. Çünkü dış güçler içeride ki ihanet şebekeleri ile birlikte 15 Temmuz’u gerçekleştirdi. Yarın yine aynı düşünceler olabilir. Geçmişte Malazgirt’e, Çanakkale ve Dumlupınar’a baktığımızda Türk milleti vatanına ve bayrağına sahip çıkmıştır. Ama Türk milleti bundan sonrada ülkemize yapılacak her hangi bir saldırıda yine dimdik ayakta vatanımıza sahip çıkacak inşallah.”
Etkinlik protokol konuşmaları devam ederken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, İstanbul’da yaptığı konuşmada canlı olarak dev ekranlarından yansıtılarak vatandaşlara dinlettirildi.

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