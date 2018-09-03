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Denizli'de 156 kilo esrar ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2018 12:51 | Son Güncelleme

Denizli'de 156 kilo esrar ele geçirildi

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Sarayköy ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 156 kilo 705 gram esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ormanlık alanda uyuşturucu imalatı ve ticareti yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Düzenlenen operasyonda 156 kilo 705 gram esrar, bin 192 kök Hint keneviri, 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
esrar Jandarma kenevir uyuşturucu

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