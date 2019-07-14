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Denizli’de 16 bin aday KPSS’de ter döktü

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2019 17:04 | Son Güncelleme

Kamu Personeli Seçme Sınavı’nın (KPSS) ilk iki oturumunda Denizli’de toplam 35 sınav merkezinde 16 bin aday katıldı.KPSS’nin A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı’nın ilk oturumu Genel Yetenek-Genel Kültür Sınavı saat 10.15 itibariyle başlayıp 130 dakika sürdü.

Kamu Personeli Seçme Sınavı’nın (KPSS) ilk iki oturumunda Denizli’de toplam 35 sınav merkezinde 16 bin aday katıldı.
KPSS’nin A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı’nın ilk oturumu Genel Yetenek-Genel Kültür Sınavı saat 10.15 itibariyle başlayıp 130 dakika sürdü. Saat 14.45’te başlayan ikinci oturum Eğitim Bilimleri Sınavı için ise adaylara 100 dakika süre tanındı. Denizli genelinde Sınavın ilk oturumuna 9 bin 890 aday katılım sağlarken ikinci oturumuna ise 6 bin 110 kişi katıldı.
Devlet memuru olmak için sınava hazırlanan lisans mezunu adaylar zorlu iki oturumda ter döktü. Üniversite mezunu binlerce aday ÖSYM’nin hazırladığı ilk oturum için 120 soru, ikinci oturum için ise 80 soruya yanıt verdi.
Sabahın erken saatlerinde sınav merkezlerinin yolunu tutan genç memur adaylarının gözleri ise 29 Ağustosta açıklanacak olan sınav sonuçlarına çevrildi.

Denizli’de 16 bin aday KPSS’de ter döktü

Denizli’de 16 bin aday KPSS’de ter döktü

Denizli’de 16 bin aday KPSS’de ter döktü

Denizli’de 16 bin aday KPSS’de ter döktü

Denizli’de 16 bin aday KPSS’de ter döktü

Denizli’de 16 bin aday KPSS’de ter döktü

Denizli’de 16 bin aday KPSS’de ter döktü

Denizli’de 16 bin aday KPSS’de ter döktü

Denizli’de 16 bin aday KPSS’de ter döktü

Denizli’de 16 bin aday KPSS’de ter döktü

Denizli’de 16 bin aday KPSS’de ter döktü

Denizli’de 16 bin aday KPSS’de ter döktü

Denizli’de 16 bin aday KPSS’de ter döktü
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