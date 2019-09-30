HABER

Denizli’de 16 kilogram esrar ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 30.09.2019 20:20 | Son Güncelleme

Denizli’nin Çal ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda yaklaşık 16 kilogram kubar esrar ele geçirildi.Çal İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler ilçede son yılların en başarılı uyuşturucu operasyonlarından birine imza attı.

Denizli’de 16 kilogram esrar ele geçirildi

Denizli’nin Çal ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda yaklaşık 16 kilogram kubar esrar ele geçirildi.
Çal İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler ilçede son yılların en başarılı uyuşturucu operasyonlarından birine imza attı. Aldığı istihbarat üzerine harekete geçen jandarma ekipleri Denizler Mahallesi’nde İ.A., isimli şahsın yaşadığı eve baskın düzenledi. Operasyonda, ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda 16 kilogram kubar esrar ele geçirildi. Evde ayrıca ruhsatsız tabanca ile uyuşturucu tartımında kullanılan hassas terazi ele geçirildi. Operasyon sonrası jandarma ekipleri İ.A., isimli şahsı gözaltına aldı. Sağlık kontrolü için Çal Devlet Hastanesi’ne götürülen İ.A., ardından sorgulanmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

PARTNERİşte güzel oyuncunun yeni mesleğiİşte güzel oyuncunun yeni mesleği
Eski eşini darp eden koca tutuklandıEski eşini darp eden koca tutuklandı
Kovayla su almak isterken kanala düşen çocuk boğulduKovayla su almak isterken kanala düşen çocuk boğuldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tatilde birliktelermiş! Yeni fotoğrafları ortaya çıktı

Tatilde birliktelermiş! Yeni fotoğrafları ortaya çıktı

Nagehan Alçı hakkında suç duyurusu

Nagehan Alçı hakkında suç duyurusu

Ankara'da özel halk otobüsü otobüs durağına girdi!

Ankara'da özel halk otobüsü otobüs durağına girdi!

Güzel oyuncu estetik harikası çıktı!

Güzel oyuncu estetik harikası çıktı!

AK Parti'den Yargı Reformu Paketi açıklaması

AK Parti'den Yargı Reformu Paketi açıklaması

Meral Akşener taburcu edildi! Hastalığı hakkında açıklama

Meral Akşener taburcu edildi! Hastalığı hakkında açıklama

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

Feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da genç kız kaldırımda vurulmuş halde bulundu

İstanbul'da genç kız kaldırımda vurulmuş halde bulundu

Baldızını öldüren saldırgan, sahilde güneşlenirken yakalandı

Baldızını öldüren saldırgan, sahilde güneşlenirken yakalandı

Zeytinburnu'nda gasp edilmek istenen taksici boğazından bıçaklandı

İstanbul'da korkunç olay! Bu hale getirdi

Otomobilden ateş açan maskeli saldırganlar 2 kadını yaraladı

İki kadın sokakta dehşeti yaşadı

İstanbul'da Galatasaray-Fenerbahçe derbisi cinayeti

İstanbul'da 'derbi' cinayeti

Cinayet zanlısı kadınlardan tişörtlü mesaj

Cinayet zanlısı kadınlardan tişörtlü mesaj

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.