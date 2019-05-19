Denizli’de 19 Mayıs’ın yüzüncü yılına 1919 zeybekle coşkulu kutlama

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın 100. Yıl kutlamaları Denizli’de coşku içerisinde kutlandı.

15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı’nda gerçekleştirildi. Törene Denizli Valisi Hasan Karahan, AK Parti Milletvekilleri Şahin Tin, Nilgök Ök, CHP Milletvekilleri Haşim Teoman Sancar, Kaza Arslan, İl Garnizon Komutanı Piyade Albay Bilal Öztürk, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, protokol üyeleri ve yüzlerce vatandaş katıldı. Gençler kutlamalara ellerinde Türk bayrakları, Atatürk posterleri ve flamalar ile katıldı. Kutlama etkinlikleri protokol üyelerinin startını vermesi ile başladı. Ardından etkinlik günün anlam ve önemi adına lise öğrencisi Çağatay Özdem’in yaptığı konuşma ile devam etti. Daha sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın ’19 Mayıs’ için gerçekleştirdiği şiir yarışmasına ‘Kan Beyaz’ isimli şiiri ile katılan ve Türkiye birincisi olan Doğukan Özgül Akça’nın okuduğu şiir ile devam etti.

“Atatürk bayramı Merkezefendi ve Ahmet Hulusi Efendiler’in torunlarına armağan etti”

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu, 19 Mayıs’ın, Türk milleri ve gençlik için önemine vurgu yaptı. Gençliğin vatan sevgisi ve öz güveni yüksek, ahlaklı yetişmeleri için Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın önemli yatırımlar gerçekleştirdiğini ifade eden İbanoğlu, “19 Mayıs milletimizin istiklal mücadelesinin doğuş günüdür. 19 Mayıs da Samsun’da yakılan bağımsızlık ateşi Kurtuluş Savaşı ile elden ele gönülden gönüle dolaşmıştır. Denizli’de kutlamalar kapsamında yüzüncü yıl onuruna 100 etkinlik gerçekleştirdik hafta boyunca. Bu bayram gençlerindir. Bu bayram Mustafa Kemal Atatürk tarafından Merkezefendi ve Ahmet Hulusi Efendiler’in torunlarına armağan edilmiştir. Ülke çapında ve ilimizde gençlik ve spor alanında çok büyük yatırım ve imkanalr sizlere sunulmuştur. Kent genelinde 305 spor tesisi ve 52 farklı branşta spor yapılmaktadır. Gençlik merkezimizin de yaklaşık 28 bine yakın üyesi vardır. Ülkemiz Atatürk’ün gösterdiği hedeflere gençlerimizin öncülüğünde hızla yürümeye devam etmektedir” diye konuştu.