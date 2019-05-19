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Denizli'de 1919 fidan toprakla buluşturuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2019 15:22 | Son Güncelleme

DENİZLİ Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen etkinlikte Pamukkale ilçesi, Akhan Mahallesi'ndeki bir alana 1919 çam fidanı dikildi.

Denizli'de 1919 fidan toprakla buluşturuldu

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen etkinlikte Pamukkale ilçesi, Akhan Mahallesi'ndeki bir alana 1919 çam fidanı dikildi.
Denizli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında fidan dikme töreni düzenledi. Milli mücadelenin 100'üncü yıl dönümünde, il genelinde faaliyet gösteren amatör spor kulüpleri ve çok sayıda sporcu etkinliğe katıldı. Etkinlikte, Akhan Mahallesi'ndeki Kale Mevkisi'nde bulunan alana sporcular tarafından 1919 çam fidanı dikimi yapıldı. Denizli ASKF Başkan Yardımcısı Ayşe Sarıkaya, etkinliğe katılan sporculara ve yöneticilere teşekkür ederek, "Bugün birliklerimiz, kulüplerimiz ve sporcularımız adına 1919 fidanı toprakla buluşturduk. Bundan sonra da fidan dikme etkinliklerine devam edeceğiz. Milli mücadelenin 100'üncü yıl dönümünde yaptığımız fidan dikme etkinliğimizle, aziz milletimize bu eşsiz vatanı bırakan Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmet, saygı ve şükranla anıyoruz" dedi.

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Denizli'de 1919 fidan toprakla buluşturulduDenizli'de 1919 fidan toprakla buluşturulduDenizli'de 1919 fidan toprakla buluşturuldu

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