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Denizli’de 1919 genç aynı anda zeybek oynayacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2019 14:05 | Son Güncelleme

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası, milli mücadelenin 100.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası, milli mücadelenin 100. yılına özel hazırlanan programlarla Denizli’de hafta boyunca kutlanacak. Kutlamalar kapsamında 1919 fidan toprakla buluşturulup 1919 genç kent meydanında aynı anda zeybek oynayacak.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün organize edeceği Gençlik Haftası, 15 Mayıs Çarşamba günü çelenk sunumu ile başlayıp, gençlerin protokol ziyaretleri ve kortej yürüyüşü ile devam edecek. Kentin dört bir tarafında yapılacak etkinlikler arasında, bisiklet ve motosiklet turu, Honaz Dağı Zirve Yürüyüşü, 100. Yıl Kupası satranç, badminton, bocce, masa tenisi ve okçuluk turnuvaları, tiyatro, söyleşi, panel, 19 Mayıs - Milli Mücadele ve Atatürk konulu resim sergileri, step aerobik gösterileri gibi farklı gün ve saatlerde etkinlikler gerçekleştirilecek.
Gençlik Haftasının ilk günü olan 15 Mayıs Çarşamba günü 13.00-15.00 saatleri arasında Kale Mahallesi’nde fidan dikimi yapılacak. Milli Mücadelenin 100. yılında gençler, 1919 fidanı toprakla buluşturacak. 19 Mayıs Pazar günü ise çelenk sunumunun ardından bando eşliğinde programın devamında Denizli tarihinde bir ilk yaşanacak. 1919 genç, Milli Mücadelenin 100. yıl dönümümde Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde toplu bir şekilde zeybek oynayacak.
Gençlik Spor Denizli İl Müdürü Ahmet İbanoğlu, İstiklal Mücadelemizin 100. doğum gününe hazır olduklarını belirterek, hafta boyunca yapılacak etkinliklerde gençlerin bayram coşkusuna tüm Denizlililerin ortak olmasını diledi.

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