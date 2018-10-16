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Denizli'de 2 hektarlık ormanlık alan yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.10.2018 09:46 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Babadağ ilçesindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında 2 hektarlık alan zarar gördü.

Ramazan ÇETİN/BABADAĞ (Denizli), (DHA)- DENİZLİ'nin Babadağ ilçesindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında 2 hektarlık alan zarar gördü. Yangın, bugün saat 20.00 sıralarında Hisar Mahallesi yakınlarındaki kızılçam ormanında çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Alevleri gören çevredeki çobanlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine Denizli Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 100 orman işçisi, 18 arasöz ve itfaiye araçları bölgeye sevk edildi. Ekipler arazinin engebeli olması nedeniyle alevlerin olduğu bölgeye güçlükle erişebildi. Yangının olduğu bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri yaklaşık 4 saatlik müdahalenin ardından alevleri söndürdü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında yaklaşık 2 hektarlık kızılçam ormanı zarar gördü. Denizli Orman Bölge Müdürü Mustafa Korucu, arazinin sarp olması nedeniyle müdahalede güçlük yaşadıklarını ancak yangını büyümeden kontrol altına aldıklarını söyledi. Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için başlatılan soruşturma sürüyor.

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