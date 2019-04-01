Denizli'de 2 kadın belediye başkanı

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de yapılan yerel seçimlerde, CHP'nin aday gösterdiği 3 kadın adaydan 2'si girdikleri yarışı kazandı. Resmi olmayan seçim sonuçlarına göre, Merkezefendi Belediye Başkanı CHP'li Şeniz Doğan olurken, Bozkurt ilçesinde ise CHP'li Birsen Çelik ikinci kez seçimi kazandı.

Merkezefendi ilçesinde, Millet İttifakı'nın CHP'li adayı, evli ve 1 çocuk annesi Şeniz Doğan (38), resmi olmayan sonuçlara göre, oyların yüzde 52,39'unu alarak belediye başkanı seçildi. En yakın rakibi mevcut belediye başkanı AK Parti'li Muhammet Subaşıoğlu'nun yüzde 45,11 oy oranında kaldığı seçimde bir sürprize imza atan Doğan, ilçenin ilk kadın belediye başkanı oldu. Mesleği avukatlık olan Şeniz Doğan, kazandığı seçimin ardından açıklamalarda bulundu. Doğan, kendisine gösterilen güveni boşa çıkarmamak için gece gündüz çalışacaklarını kaydederek, "Sahada dürüst ve emek vererek çalışmanın karşılığını aldık. Bana oy veren ya da vermeyen herkese çok teşekkür ediyorum. Mazbatayı aldıktan sonra herkesin belediye başkanı olacağım. Merkezefendi'yi marka ve vizyon ilçe haline getireceğiz. En önemlisi de üreten bir Merkezefendi'yi hayata geçireceğiz" dedi.

BOZKURT'TA ÇELİK KAZANDI

Denizli'de seçimi kazanan bir diğer kadın aday ise Millet İttifakı'nın Bozkurt Belediye Başkan adayı CHP'li, evli ve 2 çocuk annesi Birsen Çelik (61) oldu. 2014'te belediye başkanı seçilen Çelik, resmi olmayan sonuçlara göre, ikinci kez girdiği seçimlerden yine başarıyla çıktı. Çelik, seçmenlerden yüzde 51,29 oranında oy alırken, en yakın rakibi AK Parti'i Hamdi Cin ise yüzde 47,27 oy oranında kaldı. 2014'te yüzde 36,24 ile belediye başkanı seçilen Birsen Çelik, bu seçimlerde ise oyunu yükseltme başarısı gösterdi. Seçimi kazandığı için mutlu olduğunu ifade eden Çelik, "İyi, doğru, güzel işler yapmışız ki, vatandaşlarımız bana güvenoyunu verdi. Ama bu güvenoyu bizi hiçbir zaman şımartmayacak. Daha fazla çalışacağız. Biz zaten üreten belediyeydik. Şimdi üreten bir Bozkurt'a döndüreceğiz. Üreten Bozkurt, mutlu Bozkurt olacak" diye konuştu.

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