HABER

Denizli’de 2 otomobil çarpıştı, karı koca yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.10.2019 11:38 | Son Güncelleme

Denizli’de meydana gelen trafik kazasından adeta parçalanan otomobil içerisindeki karı koca yaralandı.

Denizli’de meydana gelen trafik kazasından adeta parçalanan otomobil içerisindeki karı koca yaralandı. Kaza sonrası otomobilin koparak yola savrulan lastikleri kazanın şiddetini gözler önüne serdi.
Kaza, Çivril ilçesi Konak Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Çağrı Kabakoğlu idaresindeki 20 ABC 768 plakalı otomobil, Mehmet Akdağ yönetimindeki 20 LF 999 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile Akdağ’ın kullandığı otomobil adeta parçalarken araç içerisinde bulunan sürücü Akdağ ile eşi Nevriye Akdağ yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kazada parçalanan otomobilin lastiklerinin yol ortasına savrulması ise kazanın şiddetini gözler önüne serdi.
Kaza sonrası jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

PARTNERİşte asker İdo Tatlısesİşte asker İdo Tatlıses
Midyat'ta uyuşturucuya 7 tutuklamaMidyat'ta uyuşturucuya 7 tutuklama
Kastamonu’da iki katlı ahşap ev yangında küle döndüKastamonu’da iki katlı ahşap ev yangında küle döndü
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra evlendi! İşte düğünden kareler

Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra evlendi! İşte düğünden kareler

9-0'lık tarihi yenilgi sonrası flaş karar

9-0'lık tarihi yenilgi sonrası flaş karar

Irak'ta göstericilere ateş açıldı: 18 ölü, 865 yaralı

Irak'ta göstericilere ateş açıldı: 18 ölü, 865 yaralı

CHP yönetimine ateş püskürdü! 'Bedelini ağır ödeyecekler'

CHP yönetimine ateş püskürdü! 'Bedelini ağır ödeyecekler'

Açıklama gündeme bomba gibi düştü! ABD o ismi de öldürdü!

Açıklama gündeme bomba gibi düştü! ABD o ismi de öldürdü!

Sosyal medyadan paylaştı: Akıncı yeni yuvasında

Sosyal medyadan paylaştı: Akıncı yeni yuvasında

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Yargıtay'dan emsal karar! Herkesi ilgilendiriyor!

Yargıtay'dan emsal karar! Herkesi ilgilendiriyor!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Önce eski eşi ve araçtaki doktoru ardından kendini vurdu!

Önce eski eşi ve araçtaki doktoru ardından kendini vurdu!

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'da DEAŞ operasyonu: 26 gözaltı

Bursa'da DEAŞ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

İstanbul'da silah sesleri! Çok sayıda ekip alarma geçti!

İstanbul'da silah sesleri! Çok sayıda ekip alarma geçti!

Sürücü şoka girdi, çevrede yaralı arandı

Sürücü şoka girdi, çevrede yaralı arandı

Adalet Bakanlığı'ndan 'Mazlum Kobani' talepnamesi

'Mazlum Kobani' için harekete geçildi

HDP önündeki eylemde 56'ncı gün

Annenin feryadı: Vicdansızlar

Otomobilin çarptığı Ayşegül öldü, sürücü şok geçirdi

Otomobilin çarptığı Ayşegül öldü, sürücü şok geçirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.