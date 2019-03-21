Denizli’de 24 saatte 483 artçı deprem

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki deprem sonrasında, İçişleri Bakanlığı AFAD koordinasyonunda iyileştirme çalışmaları sürüyor. İçişleri BakanıSüleyman Soylu bölgeye giderek depremden etkilenen vatandaşları ziyaret etti.

Çalışmaların devam ettiği bölgede, depremden sonraki ilk 24 saatte 483 artçı meydana geldi. Bölgede artçı deprem aktivitesi sürerken AFAD, vatandaşların hasarlı yapılara girmemeleri önem arz ediyor. AFAD - Türkiye Deprem Veri Merkezi (TDVM) verilerine göre, Denizli’de kaydedilen 5,5(Mw) büyüklüğündeki deprem, orta şiddette ve oldukça geniş bir alanda hissedildi. Acıpayam ve köylerinde hasarlara neden olan deprem sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bölgeye giderek AFAD koordinasyonunda yapılan çalışmaları inceledi ve vatandaşlarla görüştü. İyileştirme faaliyetlerinin devam ettiği Acıpayam’da, depremden sonraki ilk bir saatte (Mw) 4,2, 4,4 ve 4,8 büyüklüklerinde oluşan artçı depremler AFAD’ın Türkiye Deprem İzleme ve Değerlendirme Merkezi tarafından tespit edildi. AFAD, ilk 24 saatte büyüklükleri 1,2 ile 4,8 arasında değişen 483 artçı deprem çözümledi. AFAD, artçı depremlerin 306’sının 2.0 büyüklüğün altında, 157’sinin 2.0 ile 3.0 büyüklükleri arasında, 14’ünün 3.0 ile 4.0 büyüklükleri arasında ve 6’sının ise 4.0 büyüklüğün üzerinde olduğunu hesapladı. Artçıların merkez üsleri, Acıpayam ilçe merkezinin doğusunda yoğunlaştı. AFAD, bölgedeki vatandaşları güvende olmaları için hasarlı yapılara girmemeleri ve yetkililerin talimatlarına uymaları konusunda uyarıyor.

AFAD-TDVM’den (Türkiye Deprem Veri Merkezi) alınan verilere göre, Denizli’nin Acıpayam ilçesinde 20 Mart sabahı 09.34’te 5.5(Mw) büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yer kabuğunun 10.76 km. altında gerçekleşen depreme en yakın yerleşim yerinin 2.80 km. ile Acıpayam’ın Yeniköy’ü oldu. Deprem, Denizli’nin yanı sıra Aydın, Isparta, Burdur, İzmir, Antalya ve çevredeki diğer yerleşimlerde hissedildi. Depremleri,afad.gov.trvedeprem.gov.tradreslerinden 7 gün 24 saat, anlık olarak takip edebilir.

