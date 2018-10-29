HABER

Denizli'de 29 Ekim coşkuyla kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2018 14:59 | Son Güncelleme

EGE Bölgesi'ndeki illerden Aydın, Denizli, Manisa, Muğla ve Uşak'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı.

Ramazan ÇETİN DENİZLİ, (DHA) EGE Bölgesi'ndeki illerden Aydın, Denizli, Manisa, Muğla ve Uşak'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı. Ülkenin dört bir yanında olduğu gibi Ege Bölgesi'ndeki illerde de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle törenler düzenlendi. Valilerin, makamlarında tebrikleri kabul etmelerinin ardından halkın da katılıyla gerçekleşen törenlere geçildi. Valilerin belediye başkanları ve garnizon komutanlarıyla birlikte halkı silamlamalarının ardından öğrenciler gösteriler sundu, şiirler okudu. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Ege'de coşkuyla kutlandı. Denizli'de Vali Hasan Karahan'ın makamında tebrikleri kabul etmesinin ardından Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı. Törene Denizli Valisi Hasan Karahan, AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, CHP Denizli milletvekilleri Kazım Arslan, Gülizar Biçer Karaca ve Haşim Teoman Sancar, 11. Komando Tugay Komutan Vekili Albay Bilal Öztürk, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, ilçe belediye başkanları ve daire müdürleriyle çok sayıda vatandaş katıldı. Vali Karahan, Albay Öztürk ve Başkan Zolan, askeri araca binip halkı selamladı, bayramını kutladı. Valilik önündeki kutlamalar, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sürdü. Vali Karahan, günün anlam ve önemiyle ilgili konuşma yaptı. Öğrenciler, 29 Ekim için hazırladığı şiirleri okudu. Yine gün için düzenlenen şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrenciler, protokol üyelerince ödüllendirildi. Geçen yıllara oranla, katılımın daha fazla olduğu görülen kutlamalar geçit töreni ile sona erdi. PAPAĞAN 'SULTAN' İLGİ ÇEKTİ Kutlama törenlerini izlemeye gelen vatandaşlardan Ahmet Kıvılıcım'ın sırtında taşıdığı 'Sultan' isimli papağan ilgi çekti. Papağan Sultan'ın ağzıyla Türk bayrağı tuttuğunu görenler, cep telefonlarına sarıldı.

PARTNERKaradeniz'de bulundu! Dünyanın en eskisi!Karadeniz'de bulundu! Dünyanın en eskisi!
Burhaniye'de Cumhuriyet Kadınları DefilesiBurhaniye'de Cumhuriyet Kadınları Defilesi
Cumhuriyet'in 95. yılı kutlanıyorCumhuriyet'in 95. yılı kutlanıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mart 2019 yerel seçim anketi! Oy oranını paylaştı

Mart 2019 yerel seçim anketi! Oy oranını paylaştı

Engiç Ardıç yazdı: Yağ çekmiyorum, yeni havaalanının ismi 'Recep Tayyip Erdoğan' olmalıdır

Engiç Ardıç yazdı: Yağ çekmiyorum, yeni havaalanının ismi 'Recep Tayyip Erdoğan' olmalıdır

İstanbul'daki 3. havalimanı açılışı bugün!

İstanbul'daki 3. havalimanı açılışı bugün!

O Ses Türkiye'ye Azeri yarışmacı Naz Dej damga vurdu! Hadise'yi kızdıran 'güzellik' polemiği

O Ses Türkiye'ye Azeri yarışmacı Naz Dej damga vurdu! Hadise'yi kızdıran 'güzellik' polemiği

Anıtkabir'de dikkat çeken görüntü! Devlet Bahçeli ve Meral Akşener...

Anıtkabir'de dikkat çeken görüntü! Devlet Bahçeli ve Meral Akşener...

Bu sabah herkese bedava oldu! Mutlaka indirin...

Bu sabah herkese bedava oldu! Mutlaka indirin...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Anıtkabir'de üst düzey güvenlik önlemi... İhasavar getirildi!

Anıtkabir'de üst düzey güvenlik önlemi... İhasavar getirildi!

İYİ Partili Ümit Özdağ'dan Diyanet TV'ye tepki: Allah'tan korkmaz...

İYİ Partili Ümit Özdağ'dan Diyanet TV'ye tepki: Allah'tan korkmaz...

Trabzon'da korkunç olay! Tecavüzden ölü taklidi yaparak kurtuldu

Trabzon'da korkunç olay! Tecavüzden ölü taklidi yaparak kurtuldu

Bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı! İşte kırmızı-beyaz İstanbul...

Bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı! İşte kırmızı-beyaz İstanbul...

Anıtkabir'de dikkat çeken görüntü! Devlet Bahçeli ve Meral Akşener...

Anıtkabir'de dikkat çeken görüntü! Devlet Bahçeli ve Meral Akşener...

Cemal Kaşıkçı cinayetinde yeni gelişme!

Cemal Kaşıkçı cinayetinde yeni gelişme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.