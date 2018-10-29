Denizli'de 29 Ekim coşkuyla kutlandı

Ramazan ÇETİN DENİZLİ, (DHA) EGE Bölgesi'ndeki illerden Aydın, Denizli, Manisa, Muğla ve Uşak'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı. Ülkenin dört bir yanında olduğu gibi Ege Bölgesi'ndeki illerde de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle törenler düzenlendi. Valilerin, makamlarında tebrikleri kabul etmelerinin ardından halkın da katılıyla gerçekleşen törenlere geçildi. Valilerin belediye başkanları ve garnizon komutanlarıyla birlikte halkı silamlamalarının ardından öğrenciler gösteriler sundu, şiirler okudu. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Ege'de coşkuyla kutlandı. Denizli'de Vali Hasan Karahan'ın makamında tebrikleri kabul etmesinin ardından Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı. Törene Denizli Valisi Hasan Karahan, AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, CHP Denizli milletvekilleri Kazım Arslan, Gülizar Biçer Karaca ve Haşim Teoman Sancar, 11. Komando Tugay Komutan Vekili Albay Bilal Öztürk, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, ilçe belediye başkanları ve daire müdürleriyle çok sayıda vatandaş katıldı. Vali Karahan, Albay Öztürk ve Başkan Zolan, askeri araca binip halkı selamladı, bayramını kutladı. Valilik önündeki kutlamalar, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sürdü. Vali Karahan, günün anlam ve önemiyle ilgili konuşma yaptı. Öğrenciler, 29 Ekim için hazırladığı şiirleri okudu. Yine gün için düzenlenen şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrenciler, protokol üyelerince ödüllendirildi. Geçen yıllara oranla, katılımın daha fazla olduğu görülen kutlamalar geçit töreni ile sona erdi. PAPAĞAN 'SULTAN' İLGİ ÇEKTİ Kutlama törenlerini izlemeye gelen vatandaşlardan Ahmet Kıvılıcım'ın sırtında taşıdığı 'Sultan' isimli papağan ilgi çekti. Papağan Sultan'ın ağzıyla Türk bayrağı tuttuğunu görenler, cep telefonlarına sarıldı.

