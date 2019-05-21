Denizli'de 3 aracın karıştığı zincirleme kaza: 7 yaralı

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde, 2'si yolcu minibüsü 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında, Dodurga Mahallesi Aşılamalar mevkiinde meydana geldi. Dodurga Mahallesi'nden Acıpayam yönüne giden Kamber İlhan yönetimindeki 20 Y 6822 plakalı yolcu minibüsü ile karşı yönden gelen Şenay Yıldırım yönetimindeki 20 FK 027 plakalı otomobil ve Şeref Zeren yönetimindeki 20 KC 886 plakalı yolcu minibüsü çarpıştı. Otomobil sürücüsü Yıldırım ile her iki minibüste bulunan yolcular Elvan O, İbrahim B, Şükran Ü, Ramazan Ç, Mustafa Ç, ve Şerife G. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan yaralılardan Şükran Ü., Denizli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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