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Denizli'de 3 ilçedeki seçim sonucuna itiraz

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2019 13:29 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Honaz, Babadağ ve Baklan ilçelerindeki seçim sonuçlarına itiraz edildi.

Denizli'de 3 ilçedeki seçim sonucuna itiraz

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Honaz, Babadağ ve Baklan ilçelerindeki seçim sonuçlarına itiraz edildi.
Resmi olmayan sonuçlara göre, Denizli'nin Babadağ ilçesinde Millet İttifakı'nın CHP'li adayı Ali Atlı, 1720 oy alarak seçimi kazandı. AK Parti'li Salim Demirezen ise 1703 oyda kaldı. Baklan ilçesinde Cumhur İttifakı'nın adayı AK Parti'li Yusuf Gülsever, 1990 oy alarak seçimi kazanırken, İYİ Partili rakibi Hakan Orhan ise 1983 oy alıp seçimi kaybetti. Honaz ilçesinde ise CHP adayı Yüksel Kepenek, 9 bin 389 oyla belediye başkanı seçildi, AK Parti'li Turgut Devecioğlu ise 9 bin 381 oyla seçimi kaybetti. Bu üç ilçede AK Parti ve İYİ Parti, sonuçlara itiraz etti.
Yazılı açıklama yapan AK Parti Denizli Seçim İşleri Başkanlığı, Honaz ve Babadağ ilçelerindeki seçim sonuçlarına itiraz edildiği belirtilirken, şu ifadelere yer verdi:
"Pazar günü gerçekleştirdiğimiz yerel seçimlerde Honaz ve Babadağ başta olmak üzere bazı ilçelerimizde oy tasnifi esnasında ciddi usul hataları yapıldığı tarafımızca tespit edilmiştir. Konuyla ilgili olarak Denizli il merkezinde ve Genel Merkezde uzman hukukçular ve avukatlarımız tarafından oluşturulan itiraz komisyonunda durum değerlendirilmiş, ilgili tutanaklar incelenmiş itirazı gerektirecek hususlar tespit edilmiştir. Milletimizin sandığa yansıyan iradesinin en net ve doğru bir şekilde ortaya çıkması için gerekli hukuki süreç ve yasal işlemler titizlikle uygulanmaktadır."
BAKLAN'DA 7 OY FARK
İYİ Parti Denizli İl Başkanlığı ise Baklan ilçesindeki sonuçlara itiraz etti. 31 Mart yerel seçimlerinde Baklan ilçesinde resmi olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 49.31'ini alan Cumhur İttifakı'nın AK Parti'li adayı Yusuf Gülsever, 7 oy farkla belediye başkanı seçildi. Gülsever'in rakibi Millet İttifakı'nın İYİ Partili adayı Hakan Orhan ise sandık tutanaklarında oynamalar olduğunu ileri sürerek, oyların yeniden sayılması gerektiğini söyledi. Bunun üzerine İYİ Parti Denizli İl Başkanlığı tarafından, Baklan ilçesindeki seçim sonuçlarına itiraz edildi.

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Denizli'de 3 ilçedeki seçim sonucuna itirazDenizli'de 3 ilçedeki seçim sonucuna itirazDenizli'de 3 ilçedeki seçim sonucuna itiraz

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