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Denizli'de 3 işçinin öldüğü vinç kazasına 5 gözaltı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 15.09.2018 20:20 | Son Güncelleme

DENİZLİ VALİSİ KARAHAN'DAN AÇIKLAMA Denizli Valisi Hasan Karahan, Pamukkale ilçesinde yapay şelale inşaatında 3 işçinin ölümüyle ilgili yaptığı açıklamada, adli soruşturmanın yanı sıra idari soruşturma da başlattıklarını söyledi.

Denizli'de 3 işçinin öldüğü vinç kazasına 5 gözaltı (2)

DENİZLİ VALİSİ KARAHAN'DAN AÇIKLAMA
Denizli Valisi Hasan Karahan, Pamukkale ilçesinde yapay şelale inşaatında 3 işçinin ölümüyle ilgili yaptığı açıklamada, adli soruşturmanın yanı sıra idari soruşturma da başlattıklarını söyledi.
Denizli Valisi Hasan Karahan, Pamukkale ilçesindeki Seyir Tepesi 1'inci kısım yapay şelale inşaatında, sepetinde bulundukları vincin bomunun kırılması sonucu 30 metreden düşen Afganistan uyruklu 3 işçinin ölümü ve 1 işçinin de yaralanmasıyla ilgili açıklama yaptı. Vali Karahan, savcılık tarafından olayla ilgili başlatılan adli soruşturmanın yanı sıra kendilerinin de idari soruşturma başlattıklarını belirterek, "Olayla ilgili sorumluların bulunması için adli ve kolluk kuvvetleri çalışıyor. Biz de yaşanan olayla ilgili iş hukukuna aykırı olarak hareket edilmesinden dolayı idari soruşturma başlattık. Olayın sorumlusu kimse ortaya çıkacaktır" dedi.

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)

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Denizli'de 3 işçinin öldüğü vinç kazasına 5 gözaltı (2)Denizli'de 3 işçinin öldüğü vinç kazasına 5 gözaltı (2)

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