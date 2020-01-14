Denizli'de 3 kişiyi öldüren zanlının cinayetleri alacakları için işlediği öne sürüldü

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 3 kişiyi öldürdükten sonra tabancayla intihar eden zanlının, iki kardeşi kredi kartını çalıp harcama yaptıkları, diğer kişiyi de 7 bin lira alacağını alamadığı için öldürdüğü ileri sürüldü.

Alınan bilgiye göre, 12 Ocak Pazar günü akşam saatlerinde önce Merkezefendi ilçesi Eskihisar Mahallesi'ndeki konfeksiyon atölyesine çağırdığı Veysel (30) ve Mustafa Akpınar (40) kardeşleri daha sonrada Pamukkale ilçesi Küçükdere Mahallesi'nde Ramazan Küçük'ü evinin bahçesinde tabancayla öldürdükten sonra intihar eden Hüseyin Arslan'ın (54) cinayetleri alacağı yüzünden işlediği öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan zanlının abisi H. Arslan ifadesinin ardından salıverildi.

H. Arslan'ın ifadesinde, kardeşinin bir süredir alacağı yüzünden öldürdüğü kişilerden parasını istemesine rağmen, alamadığını söylediği belirtildi.

Öte yandan, 3 kişiyi tabancayla enselerine ateş ederek öldüren Hüseyin Arslan'ın, olaydan bir süre önce, iş yerinde geçici olarak çalışan Veysel ve Mustafa Akpınar kardeşlerin kendisine ait kredi kartını çalarak harcama yaptıkları iddiasıyla emniyete suç duyurusunda bulunduğu, bu kişileri konuşmak için iş yerine çağırdığı, 800 liralık harcamanın ödenmesini istediği, bu parayı alamayınca da cinayeti işlediği ileri sürüldü.