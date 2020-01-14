HABER
  4. Denizli'de 3 kişiyi öldüren zanlının cinayetleri alacakları için işlediği öne sürüldü

Denizli'de 3 kişiyi öldüren zanlının cinayetleri alacakları için işlediği öne sürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2020 12:15 | Son Güncelleme

Denizli'de 3 kişiyi öldüren zanlının cinayetleri alacakları için işlediği öne sürüldü

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 3 kişiyi öldürdükten sonra tabancayla intihar eden zanlının, iki kardeşi kredi kartını çalıp harcama yaptıkları, diğer kişiyi de 7 bin lira alacağını alamadığı için öldürdüğü ileri sürüldü.

Alınan bilgiye göre, 12 Ocak Pazar günü akşam saatlerinde önce Merkezefendi ilçesi Eskihisar Mahallesi'ndeki konfeksiyon atölyesine çağırdığı Veysel (30) ve Mustafa Akpınar (40) kardeşleri daha sonrada Pamukkale ilçesi Küçükdere Mahallesi'nde Ramazan Küçük'ü evinin bahçesinde tabancayla öldürdükten sonra intihar eden Hüseyin Arslan'ın (54) cinayetleri alacağı yüzünden işlediği öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan zanlının abisi H. Arslan ifadesinin ardından salıverildi.

H. Arslan'ın ifadesinde, kardeşinin bir süredir alacağı yüzünden öldürdüğü kişilerden parasını istemesine rağmen, alamadığını söylediği belirtildi.

Öte yandan, 3 kişiyi tabancayla enselerine ateş ederek öldüren Hüseyin Arslan'ın, olaydan bir süre önce, iş yerinde geçici olarak çalışan Veysel ve Mustafa Akpınar kardeşlerin kendisine ait kredi kartını çalarak harcama yaptıkları iddiasıyla emniyete suç duyurusunda bulunduğu, bu kişileri konuşmak için iş yerine çağırdığı, 800 liralık harcamanın ödenmesini istediği, bu parayı alamayınca da cinayeti işlediği ileri sürüldü.

İki kardeşin cenazeleri de toprağa verilmek üzere Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine gönderildi.

Pamukkale ilçesine bağlı Küçükdere Mahallesi'nde pazar akşamı Hüseyin Arslan, Ramazan Küçük'ü evinin bahçesinde tabancayla öldürmüş, olay yerine 3 kilometre mesafede aynı silahla intihar etmişti.

Arslan'a ait Merkezefendi ilçesi Eskihisar Mahallesi'ndeki konfeksiyon atölyesine 13 Ocak Pazartesi günü giden çalışanlar, iş yeri sahibinin odasında iki kişiyi silahla öldürülmüş halde bulmuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ünlü oyuncu sosyal medyayı salladı! Ünlü oyuncu sosyal medyayı salladı!
Jandarmadan hayat kurtaran müdahaleJandarmadan hayat kurtaran müdahale
Damadın vurulma anı kameradaDamadın vurulma anı kamerada
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
alacak-verecek borç cinayet kredi kartı

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medya Hasan'ı konuşuyor! Valilik harekete geçti

Sosyal medya Hasan'ı konuşuyor! Valilik harekete geçti

Usta oyuncu hayatını kaybetti

Usta oyuncu hayatını kaybetti

Flaş iddia! Gözler AK Parti grup toplantısında

Flaş iddia! Gözler AK Parti grup toplantısında

Esenyurt'ta korkunç olay! Ailesinin gözü önünde intihar etti

Esenyurt'ta korkunç olay! Ailesinin gözü önünde intihar etti

Defne Samyeli'den Mustafa Sandal'ın aşk iddiasına sert yanıt

Defne Samyeli'den Mustafa Sandal'ın aşk iddiasına sert yanıt

Çok sayıda ilde operasyon! Onlarca asker için yakalama kararı

Çok sayıda ilde operasyon! Onlarca asker için yakalama kararı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Marmara Denizi'nde korkutan görüntü! Giderek artıyor

Marmara Denizi'nde korkutan görüntü! Giderek artıyor

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Bakan Turhan'ın sözlerine İBB'den cevap geldi!

Bakan Turhan'ın sözlerine İBB'den cevap geldi!

İmamoğlu iptal etti, Erdoğan duyunca talimat verdi

İmamoğlu iptal etti, Erdoğan duyunca talimat verdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kayıp Gülistan Doku ile ilgili yeni gelişme! İntihar mektubu bulundu

10 gündür aranıyor! Kayıp Gülistan Doku ile ilgili yeni gelişme!

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca'dan anestezi ilacı açıklaması

Bakan Koca'dan anestezi ilacı açıklaması

Son dakika! Ataşehir'de trafikte silahlı kavga: Kurşun yağdırdı

Ataşehir'de trafikte silahlı kavga! Kurşun yağdırdı

İhbara giden sağlık personeli yerde yatan kişiyi görünce şoke oldu

Yerde yatan kişiyi görünce dondu kaldı!

Eskişehir'de 'paylaşılamayan köpek' davasında emsal karar

'Paylaşılamayan köpek' davasında emsal karar!

Son dakika: Mersin'in Tarsus ilçesinde devlet hastanesinde korkutan patlama! Yaralılar var

Hastanede korkutan patlama: Yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.