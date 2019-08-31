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Denizli'de 30 Ağustos için yürüyüş ve Melek Mosso konseri

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2019 11:30 | Son Güncelleme

 DENİZLİ'nin Merkezefendi Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında fener alayı düzenledi.

Denizli'de 30 Ağustos için yürüyüş ve Melek Mosso konseri

Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ'nin Merkezefendi Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında fener alayı düzenledi. Yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı yürüyüşte, 200 metrelik Türk Bayrağı açıldı. Yürüyüşün sonunda şarkıcı Melek Mosso konser verdi.
30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97'nci yılı nedeniyle düzenlenen fener alayında Merkezefendi Kültür Merkezi (MKM) önünde toplanan yaklaşık 5 bin kişi, ellerindeki fener ve Türk bayraklarıyla Şehit Öğretmen Yusuf Batur Caddesi'ne kadar İzmir Marşı eşliğinde yürüdü. Yürüyüş esnasında Atatürk posterlerinin yani sıra 200 metrelik Türk bayrağı da açıldı.
MELEK MOSSO RÜZGARI
Yürüyüşün ardından Melek Mosso konser verdi. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Melek Mosso'nun sahne performansı, izleyenlerden yoğun alkış aldı. Merkezefendi Belediye Başkanı CHP'li Şeniz Doğan, sahneye çıkarak ünlü şarkıcıya çiçek takdim etti. Konser sırasında hayranlarına seslenen Melek Mosso ise, "Hepimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Bu özel günde Atatürk ve silah arkadaşlarını gururla anıyorum" dedi. Emine Bulut cinayetinin toplumda büyük bir üzüntü yarattığına da değinen Mosso, "Aslında Türkiye'nin her yerinde her an her saniye bir kadın cinayeti, bir çocuk tacizi, bir istismar, bir haksızlık yaşıyoruz. Elimizden ne geliyor dememeliyiz. Elimizden çok şey gelebilir. Biz sustukça, kapımızı kapattıkça, arkamızı döndükçe büyüyecek bir çığ bu. Bu çığın büyümesine asla izin vermemeliyiz. Çünkü bizler insanız. Bizler insan gibi yaşamak istiyoruz. Giydiğimiz şortla, makyajımızla, başörtümüzle anılmak, objeleştirilmek istemiyoruz. Biz her zorluğun karşısında dimdik duran Anadolu kadınıyız. Kimse bize güçsüz zayıf ve muhtaç olduğumuzu düşündüremez" diye konuştu.
Mosso konserini İzmir Marşı ile sonlandırdı.
FOTOĞRAFLI

Denizli'de 30 Ağustos için yürüyüş ve Melek Mosso konseriDenizli'de 30 Ağustos için yürüyüş ve Melek Mosso konseriDenizli'de 30 Ağustos için yürüyüş ve Melek Mosso konseriDenizli'de 30 Ağustos için yürüyüş ve Melek Mosso konseri

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