Denizli’de 31 Mart yerel seçimlerinin ardından

Denizli’de dün gerçekleştirilen yerel seçimler sonrası kesin olmayan sonuçlara göre kentte belediye başkanları belli oldu. Buna göre AK Parti 13, CHP 4 ve MHP 2 ilçe belediye başkanlığı kazandı. Büyükşehir Belediye Başkanlığında ise seçmen tercihini mevcut Belediye Başkanı Osman Zolan’dan yana kullandı.

Kentte kayıtlı 755 bin 160 seçmenden 665.144’ü sandık başına gitti. Oylamada 2 bin 514 sandıkta oy verme işlemi gerçekleştirildi. Seçime katılımı oranı ise yaklaşık yüzde 89 oldu. Yapılan oylamada yaklaşık 322 bin oy alan mevcut AK Partili Büyükşehir Belediye Başkanlığı Osman Zolan bir kez daha seçilirken, rakibi Millet İttifakının İYİ Partili adayı Ümit Bahtiyar ise yaklaşık 279 bin oy aldı. Yüzdelik oranda ise Zolan seçmenin yüzde 50,59 oyunu aldı.

AK Parti 13 ilçe kazandı

Seçimler sonucunda AK Parti’nin kazandığı ilçe ve belediye başkanları ise şu isimler oldu:

Acıpayam-Hulusi Şevkan, Baklan-Yusuf Gülsever, Bekilli-Mustafa Çoban, Beyağaç-Mustafa Akçay, Çameli- Cengiz Arslan, Çardak- Hüsnü Yılmaz, Çivril- Niyazi Vural, Güney- Halil Ayhan, Honaz-Turgut Devecioğlu, Kale- M. Salih Sağınç, Sarayköy- Ahmet Necati Özbaş, Pamukkale-Avni Örki ve Tavas-Hüseyin İnamlık.