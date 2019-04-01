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Denizli’de 31 Mart yerel seçimlerinin ardından

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.04.2019 15:39 | Son Güncelleme

Denizli’de dün gerçekleştirilen yerel seçimler sonrası kesin olmayan sonuçlara göre kentte belediye başkanları belli oldu.

Denizli’de dün gerçekleştirilen yerel seçimler sonrası kesin olmayan sonuçlara göre kentte belediye başkanları belli oldu. Buna göre AK Parti 13, CHP 4 ve MHP 2 ilçe belediye başkanlığı kazandı. Büyükşehir Belediye Başkanlığında ise seçmen tercihini mevcut Belediye Başkanı Osman Zolan’dan yana kullandı.
Kentte kayıtlı 755 bin 160 seçmenden 665.144’ü sandık başına gitti. Oylamada 2 bin 514 sandıkta oy verme işlemi gerçekleştirildi. Seçime katılımı oranı ise yaklaşık yüzde 89 oldu. Yapılan oylamada yaklaşık 322 bin oy alan mevcut AK Partili Büyükşehir Belediye Başkanlığı Osman Zolan bir kez daha seçilirken, rakibi Millet İttifakının İYİ Partili adayı Ümit Bahtiyar ise yaklaşık 279 bin oy aldı. Yüzdelik oranda ise Zolan seçmenin yüzde 50,59 oyunu aldı.

AK Parti 13 ilçe kazandı
Seçimler sonucunda AK Parti’nin kazandığı ilçe ve belediye başkanları ise şu isimler oldu:
Acıpayam-Hulusi Şevkan, Baklan-Yusuf Gülsever, Bekilli-Mustafa Çoban, Beyağaç-Mustafa Akçay, Çameli- Cengiz Arslan, Çardak- Hüsnü Yılmaz, Çivril- Niyazi Vural, Güney- Halil Ayhan, Honaz-Turgut Devecioğlu, Kale- M. Salih Sağınç, Sarayköy- Ahmet Necati Özbaş, Pamukkale-Avni Örki ve Tavas-Hüseyin İnamlık.

CHP 4 ilçede ipi göğüsledi
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ise bu seçimlerde 4 ilçede belediye başkanlığı kazandı. CHP’li Hüseyin Gemi Serinhisar ilçesi, Şeniz Doğan Merkezefendi’de, Birsek Çelik Bozkurt’ta, Ali Atlı ise Babadağ’da belediye başkanlığı ismini göğüsledi. Şeniz Doğan’ın seçimleri kazandığı Merkezefendi ilçesi nüfus bakımından Denizli’nin en büyük ikinci ilçesi olma özelliği taşıyor.

MHP Buldan’da kazandı
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ise Buldan’da Mustafa Fahri Şevik ve Çal’da mevcut Belediye Başkanı Fethi Akcan ile 31 Mart yerel seçimlerinde ipi göğüsledi. Şevik, Buldan’da 6 bin 676 oy alırken, Akcan ise seçmenlerin 5 bin 735’nin oyunu alarak bir kez daha belediye başkanlığı koltuğuna oturdu.

Seçimlerde İYİ Parti ise aday gösterdiği 7 ilçenin hiç birisinden başarılı olamadı.
En büyük ilçelerin birinde AK Parti diğerinde CHP kazandı
İlçeler arasında nüfus ve seçmen sayısı en fazla olan Pamukkale ilçesini AK Parti, Merkezefendi ilçesini ise CHP kazandı. Sonuca göre AK Partili Merkezefendi belediye başkanı Muhammed Subaşıoğlu yaklaşık 15 bin oy farkla belediye başkanlığını CHP’li Şeniz Doğan’a kaptırırken, Pamukkale’de ise AK Partili Avni Örki en yakın takipçisi CHP’li Ahmet Divarcı’ya 10 bine yakın oy farkla belediye başkanlığı koltuğuna oturacak.

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