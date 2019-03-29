Denizli'de 3’ü metruk 4 ev yandı

Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ’nin Çal ilçesinde metruk binada çıkan yangında alevler bitişikteki evlere sıçradı. İtfaiye ekiplerinin 2 saat süren müdahaleleri sonucunda söndürülen yangında 3’ü metruk 4 ev kullanılamaz hale geldi.

Çal ilçesi Denizler Mahallesi Arslanlar Sokak’ta bulunan metruk evlerde dün saat 18.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, Mehmet Sarı’ya ait eve sıçradı. Yangını gören çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü. Yangında, Mehmet Suna, Osman Şafak ve Burhan Güleç’e ait metruk evler kül olurken, Mehmet Sarı’ya ait ev ise kullanılamaz hale geldi. Jandarma yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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