Denizli’de 4 ilçede eğitime kar engeli

Denizli’de etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Acıpayam, Bozkurt, Çardak ve Serinhisar ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi.

Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz, yaptığı açıklamada, kentte etkili olan kar yağışı ve aşırı buzlanma nedeniyle, Acıpayam, Bozkurt, Çardak ve Serinhisar ilçelerinde 9 Ocak Çarşamba günü okulların tatil edildiğini kaydetti.

