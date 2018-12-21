Denizli'de 4 kişiye FETÖ'den gözaltı

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ'de, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince bu sabah operasyon düzenlendi. Operasyonda, örgüt üyesi oldukları ileri sürülen 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda bazı dijital materyal ve dökümanlara delil olarak el konuldu. Gözaltına alınan şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

