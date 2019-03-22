Denizli'de 4.1 büyüklüğünde deprem

DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ’de çarşamba sabahı meydana gelen 5.5. büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor. Saat 18.32’de yine Acıpayam ilçesi merkezli Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı’ndan alınan bilgiye göre, saat 18.32’de merkez üssü Acıpayam ilçesi olan deprem meydana geldi. Yerin 6.99 kilometre derinliğinde olan deprem, korkuya neden oldu. Deprem hasara yol açmadı.

Çarşamba günü merkez üssü Acıpayam ilçesi olan 5.5 büyüklüğündeki depremin ardından bölgedeki artçı sarsıntılar sürüyor.

