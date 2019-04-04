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Denizli'de 4.3 büyüklüğünde deprem (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2019 20:36 | Son Güncelleme

ACIPAYAM İLÇESİNDE MEYDANA GELEN DEPREMDE BİNALAR HASAR GÖRDÜ  Denizli'de saat 18.01’de merkez üssü Acıpayam ilçesi olan 4.3 büyüklüğündeki depremde  Apa, Karahüyük, Uçarı ve Yeniköy mahallelerindeki bazı evlerin duvarlarında çatlaklar oluştu, bacaları hasar gördü.

Denizli'de 4.3 büyüklüğünde deprem (2)

ACIPAYAM İLÇESİNDE MEYDANA GELEN DEPREMDE BİNALAR HASAR GÖRDÜ
Denizli'de saat 18.01’de merkez üssü Acıpayam ilçesi olan 4.3 büyüklüğündeki depremde Apa, Karahüyük, Uçarı ve Yeniköy mahallelerindeki bazı evlerin duvarlarında çatlaklar oluştu, bacaları hasar gördü.
'DAHA ÖNCELERİ BAŞIMIZA GELMEYEN DEPREME ARTIK ALIŞTIK'
20 Mart tarihinde meydana gelen depremde evi kullanılamaz hale gelen ve çadırda yaşayan İsmet Tekin, korku yaşadığını ifade ederek, "Daha önceki deprem nedeniyle evime giremiyorum. Duvarlarda büyük çatlaklar var. Çadırlarda uyuyoruz. Bugünkü sarsıntı da çok şiddetli oldu. Çadırın içinde bile sallandık. Daha önceleri başımıza gelmeyen depreme artık alıştık" dedi.
Çadırda yaşayan depremzedelerden Hasibe Yıldırım ise, depreme çadırda yakalandığını, sarsıntıyla birlikte bir gürültü oluştuğunu belirterek, yine bir evin yıkıldığını sanıp korktuğunu söyledi.

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Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)-

Denizli'de 4.3 büyüklüğünde deprem (2)Denizli'de 4.3 büyüklüğünde deprem (2)

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