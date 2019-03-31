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Denizli'de 4.9 büyüklüğünde deprem (4)

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 17:04 | Son Güncelleme

DEPREMDE YENİ ÇATLAKLAR OLUŞTU Denizli'nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremde bazı evlerde sıvalar döküldü, çatlaklar oluştu ve bacalar yıkıldı.

Denizli'de 4.9 büyüklüğünde deprem (4)

DEPREMDE YENİ ÇATLAKLAR OLUŞTU
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremde bazı evlerde sıvalar döküldü, çatlaklar oluştu ve bacalar yıkıldı. 20 Mart'ta meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremde Karayöhük ve Ucarı mahallelerinde hasar gören evlerde, son depremle yeni çatlaklar oluştu. İbrahim Sözil'e ait kullanılmayan boş kerpiç ev ise son depremin etkisiyle yıkıldı. Hasan Uy'a ait boşaltılan evin duvarlarında da derin çatlaklar oluştu. Vatandaşlar, sürekli artçı sarsıntıları hissettiklerini ancak 4.9 büyüklüğündeki depremle çok sallandıklarını ve korktuklarını söyledi.
OY KULLANIRKEN DEPREME YAKALANDILAR
Karahöyük Mahallesi'ndeki ilkokulda seçmenler, depreme oy kullanırken yakalandı. Deprem nedeniyle oy kullanma işlemini yarıda bırakan vatandaşlar, panikle okuldan çıkıp, bahçeye koştu. Bir süre dışarıda bekleyen depremzedeler, korkuyu üzerlerinden attıktan sonra tekrar binaya girerek oy kullanmaya devam etti. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile jandarma ekipleri, Acıpayam ilçesindeki mahalleleri gezerek hasar tespit çalışması yapıyor. Depremi çok şiddetli hissettiğini belirten sandık görevlisi Cevdet Say, "Oy kullanmak için okula girmiştik. Depremle birlikte hemen dışarı koştuk, okulu kapattık, sandıklarda oy kullanma işlemini durdurduk. Seçim kurulundan oy kullanma işlemlerine devam edilmesi talimatı üzerine tekrar oy kullanma işlemine devam ettik. Oy kullanmak için bekleyen vatandaşlar da panik ve korku yaşadı. Mahalle halkı sokaklara döküldü. Yıkılan bir evin tozlarını gördük."
Öte yandan 4.9 büyüküğündeki depremin ardından en büyüğü saat 14.45'te 4.1 olmak üzere saat 16.14'e kadar bölgede 10 artçı sarsıntı oldu.

Ramazan ÇETİN- Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)

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Denizli'de 4.9 büyüklüğünde deprem (4)Denizli'de 4.9 büyüklüğünde deprem (4)Denizli'de 4.9 büyüklüğünde deprem (4)Denizli'de 4.9 büyüklüğünde deprem (4)

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