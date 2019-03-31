Denizli'de 4.9 büyüklüğünde deprem (5)

PROF. DR. SÖZBİLİR: YENİ DEPREMLERE YOL AÇABİLİR

Dokuz Eylül Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Acıpayam'daki 4.9 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama yaptı. Prof. Dr. Sözbilir, 4.9 büyüklüğündeki depremin, 20 Mart'taki 5.5 büyüklüğündeki depremin artçısı olmadığını belirterek, "Bu, ana faya bağlı bir fayda gelişen yeni bir deprem. Acıpayam grabeninde 5.5 büyüklüğündeki depremi oluşturan ana faya bağlı en az 5 antitetik ve sintetik fay bulunuyor. Bu nedenle faylar birbirini tetiklemekte ve deprem fırtınasının devamını sağlamaktadır. 5.5 büyüklüğündeki depremi oluşturan ana fay, güneyde Fethiye-Burdur fay zonuyla bağlantılıdır. Kuzeyde ise Cankurtaran fayına doğru devam etmektedir. Bu nedenle Acıpayam havzasında devam eden deprem fırtınası kuzeye Denizli'ye doğru veya güneye Fethiye-Burdur fay zonuna doğru göç edebilir, benzer büyüklüklerde yeni depremlere yol açabilir. Evinde hasar oluşanların resmi kurumlara mutlaka başvurması gerekmektedir."

DENİZLİ, (DHA)

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