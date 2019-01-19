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Denizli'de 5 avukatın kurduğu müzik grubuna büyük ilgi

YAŞAM HABERLERİ  | 19.01.2019 23:29 | Son Güncelleme

DENİZLİ'de, 5 avukat tarafından kurulan 'Suça Sürüklenen Çocuk' isimli müzik grubu, yardıma muhtaç kimseler için bir eğlence mekanında konser verdi.

Denizli'de 5 avukatın kurduğu müzik grubuna büyük ilgi

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de, 5 avukat tarafından kurulan 'Suça Sürüklenen Çocuk' isimli müzik grubu, yardıma muhtaç kimseler için bir eğlence mekanında konser verdi. 420 biletli seyircinin izlediği konserden elde edilen 10 bin TL'lik gelir, bir köy okuluna ve engelliler kulübüne bağışlandı.
Denizli Barosu avukatlarından Hasan Ozan Orpak, Ferhan Altun, Can Çapar, Onat Ötnü ve Barış Açıkgöz tarafından 2 yıl önce 'Suça Sürüklenen Çocuk' isimli müzik grubu kuruldu. Gündüzleri adliyelerde duruşmalara giren avukatlar, belirli günlerinde ise kurdukları müzik grubuyla sahne almaya başladı.
BU KEZ İHTİYAÇ SAHİPLERİ İÇİN SAHNE ALDILAR
Grup üyesi avukatlar, bu kez enstrümanlarını yardıma ihtiyaç duyan kimseler için çaldı. Hazırlıklarına günler öncesinden başlayan grup konser için de sosyal medyadan duyurular yaptı. Bir eğlence mekanında düzenlenen konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. İhtiyaç sahipleri için düzenlenen konserde 420 bilet satıldı. Cübbelerini çıkarıp, sahneye çıkan avukatların performansı seyircilerin büyük beğeni topladı. Konserden elde edilen 10 bin TL'lik gelir ise kırsal bir mahallede bulunan bir ilkokul ile Denizli Engelliler Spor Kulübü'ne bağışlandı.
Grup üyelerinden avukat Orpak, sahnede yaptığı konuşmada, grubu suça sürüklenen çocuklara yardım etmek için kurduklarını söyledi. Orpak, grubun tamamen sosyal sorumluluk projesi kapsamında faaliyet gösterdiğini vurgulayarak, "5 avukatız. Biz denetimli serbestlik bürosuna bağlı 18 yaşından küçük sanık veya şüpheli çocuklara müzik eğitimleri veriyoruz. Onun yanında yardım amaçlı konserler veriyoruz. Bugünde bir köy okulu ile engellilere yardım için sahnedeyiz" diye konuştu.
Denizli Engelliler Spor Kulübü Başkanı yürüme engelli Ramazan Altun ise kendilerine yardım için sahneye çıkan avukatlara ve bilet alarak kendilerine destek veren katılımcılara teşekkür etti.

FOTOĞRAFLI

Denizli'de 5 avukatın kurduğu müzik grubuna büyük ilgiDenizli'de 5 avukatın kurduğu müzik grubuna büyük ilgiDenizli'de 5 avukatın kurduğu müzik grubuna büyük ilgiDenizli'de 5 avukatın kurduğu müzik grubuna büyük ilgi

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