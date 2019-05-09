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Denizli’de 5 bin kişilik iftar sofrası kuruldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2019 13:29 | Son Güncelleme

Denizli Büyükşehir Belediyesinin geleneksel hale getirdiği mahalle iftarı bu defa Fatih mahallesinde kuruldu.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin geleneksel hale getirdiği mahalle iftarı bu defa Fatih mahallesinde kuruldu. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 5 bin dolayında vatandaşın katıldığı iftar buluşmasında birlik ve beraberlik mesajı vererek, "Yine aynı anlayışla, aynı güzellikle yürüyüşümüze devam edeceğiz" dedi.
Denizli Büyükşehir Belediyesinin geleneksel hale getirdiği mahalle iftarı programı Fatih Mahallesi’nde kuruldu. Fatih Kapalı Pazaryeri’nde düzenlenen iftara, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, eşi Berrin Zolan, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, davetliler, mahalle muhtarları ve binlerce mahalle sakini katıldı. İftara gelen vatandaşları tek tek selamlayan Başkan Osman Zolan ve eşi Berrin Zolan, vatandaşların ramazanını tebrik etti. Uzun yıllar mahalle sakinleri ile birlikte mahalle iftarları gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Zolan, "Ramazanımızın bu güzelliğini birlikte yaşamak için iftarlarımızı yapmaya devam ediyoruz. Çünkü bizi biz yapan milli ve manevi değerlerimiz var, bunları yaşamak ve yaşatmak durumundayız. Gençlerimize, çocuklarımıza ve her bir bireyimize bunu en iyi şekilde aktarıp onlarla bir ve beraber olarak bu güzellikleri yaşamak gerekiyor" diye konuştu.

“Esas olan gönüller yapmaktır”
Hemşehrileri ile aynı sofrada bulunmaktan ve aynı lokmayı paylaşmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade eden Başkan Zolan, şunları kaydetti:
"Yeni bir döneme başladık. Allah’ım inşallah yeni dönemimizi de hayırlı eylesin. Denizlimize güzel hizmetler yapmayı bizlere nasip etsin. Vatandaşlarımızın taleplerini karşılayalım, sıkıntılarını giderelim, Denizlimizi daha ileriye, daha güzele götürelim, duamız budur. Bu dönemde Fatih mahallemiz birçok hizmetler aldı, hizmet almaya da devam edecek. İnşallah artırarak tüm mahallelerimizde ve tüm Denizlimizde hizmetler yapmaya devam edeceğiz; ama esas olan gönüller yapmaktır"

“Allah sizlere güzel hizmetler etmeyi nasip etsin”
Başkan Örki ise konuşmasında, "Rabbim bu güzel aile sofralarımızın bereketini versin. Rabbim dünyanın farklı farklı yerlerinde böyle sofraları arzulayan bütün insanlara da en güzelini nasip etsin. İnşallah önümüzdeki dönemde de bizlere sizlerle birlikte güzel hizmetler etmeyi nasip etsin. Hepinizin Ramazan ayını tebrik ediyorum. İnşallah Ramazan Bayramı’na da sağlıklı, sıhhatli, ailelerimizle birlikte, huzurlu bir şekilde kavuşmayı nasip etsin" dedi.
Konuşmaların ardından bir süre vatandaşlarla sohbet eden Başkan Osman Zolan, birlikte bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

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