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Denizli’de 500 motosikletli ‘Büyük Ege Cumhuriyet Korteji’ oluşturdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2019 15:32 | Son Güncelleme

Ege Bölgesi’nin 5 farklı kentinden bir araya gelen yaklaşık 500 motosikletli, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısı ile ‘Büyük Ege Cumhuriyet Korteji’ oluşturdu.

Ege Bölgesi’nin 5 farklı kentinden bir araya gelen yaklaşık 500 motosikletli, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısı ile ‘Büyük Ege Cumhuriyet Korteji’ oluşturdu. Etkinlikte ayrıca Barış Pınarı Harekatı’na ziyaret edilen şehitlikten de selam gönderildi. Drone ile havadan da görüntülenen etkinlik renkli manzaralar ortaya çıkardı.
Etkinlik Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Motosiklet Sporları Topluluğu öncülüğünde yapıldı. PAÜ Kınıklı Kampüsü’nde bir araya gelen yaklaşık 500 motosikletli sporcu kentin farklı güzergahlarını kullanarak oluşturdukları kortej ile Asri Mezarlıktaki şehitliğe ulaştı. Etkinliğe İzmir, Aydın, Muğla, Isparta ve Denizli’de yoğun katılım oldu.
Motosikletlerini Türk bayrakları ve Atatürk posterleri ile donatan katılımcılar kentin sokaklarını turladı. Renkli görüntüler oluştuğu etkinlikle ilgili İhlas Haber Ajansı’na (İHA) açıklamalarda bulunan PAÜ Motosiklet Sporları Topluluğu Başkanı Rıfat Arıkan, her sene oluşturdukları korteji bu sene daha güçlü bir katılımla yapmak için bir araya geldiklerini ifade etti. Arıkan, “Cumhuriyet Bayramı dolayısı ile duyarlı motosikletçiler her sene bulundukları yerlerde kortejler yapıyordu. Bu sene Denizli’de bir araya getirdik arkadaşlarımızı. Bu sene biliyorsunuz Mehmetçik, Barış Pınarı Harekatı’nda. Etkinliğin sonunda onlara bir selam vereceğiz” dedi.
Türkiye Kadın Motosiklet Federasyonu Denizli İl Temsilcisi Gül Kınay ise diğer kentlere yapılan davet üzerine 500 motosikletli olarak bir araya geldiklerini ifade etti.
Konuşmaların ardından polis eskortu eşliğinde 500 motosikletlinin oluşturduğu kortej hareket etti.

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