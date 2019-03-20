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Denizli'de 5.5 büyüklüğünde deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2019 10:02 | Son Güncelleme

  Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 5.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 5.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Çevre il ve ilçelerde de hissedilen deprem korku yarattı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, bugün saat 09.34'de, merkez üssü Denizli'nin Acıpayam ilçesi olan 5.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 11.36 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, çevre il ve ilçelerden de hafif şekilde hissedildi. Kısa süreli olan ancak korkuya yaratan depremin hasara yol açıp açmadığının araştırıldığı belirtildi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 5.7 olarak açıkladı.

Görüntü Dökümü
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- Denizli'den deprem sonrası çekilen görüntü

-Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN, Deniz TUTUM / DENİZLİ, (DHA)

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