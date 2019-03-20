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Denizli'de 5.5 büyüklüğünde deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2019 10:20 | Son Güncelleme

DENİZLİ'de Richter ölçeğine göre 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Denizli'de 5.5 büyüklüğünde deprem

Ramazan ÇETİN- Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de Richter ölçeğine göre 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Denizli'nin yanı sıra İzmir, Aydın, Muğla, Uşak, Isparta, Burdur ve Antalya'dan da hissedilen depremin ardından aynı bölgede büyüklükleri 4.8 ile 3.2 arasında değişen artçı sarsıntılar meydana geldi. Depremde can kaybı olmazken, Acıpayam'da 1'nci kattaki evinden sokağa atlayan bir kadın yaralandı. Depremin merkez üssü Acıpayam ilçesinin Yeniköy Mahallesi'nde bazı evlerde de hasar meydana geldiği belirtildi.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı, depremin merkez üssünü Denizli’nin Acıpayam ilçesi, büyüklüğünü ise 5,5 olarak açıkladı. Saat 09.34'te, yerin 11,36 kilometre derinliğinde olan deprem, çok geniş bir bölgede paniğe neden oldu. Deprem, Denizli’nin yanı sıra İzmir, Aydın, Muğla, Uşak, Isparta, Burdur ve Antalya'dan da hissedildi.
KANDİLLİ 5.7 OLARAK AÇIKLADI
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 5,7, merkez üssünü ise Acıpayam ilçesinin Yeniköy Mahallesi olarak açıkladı.
ARTÇI SARSINTILAR DEVAM EDİYOR
Bu depremin ardından yaklaşık yarım saatte 9 artçı sarsıntı daha meydana geldi. Aynı bölgede saat 09.38’de 4.8, saat 09.41’de ise 4.5, saat 9.44'te 2.6 ve 2.4, saat 09.45 ve saat 09.47'de 3.2. saat 09.51'de 4.2, saat 10.00'da 2.1, saat 10.03'te 2.5 büyüklüklerinde deprem meydana geldi.
MAHALLEDEKİ EVLERDE HASAR MEYDANA GELDİ.
Depremin merkez üssü olan 150 haneli, 230 kişinin yaşadığı Yeniköy Mahallesi'nin muhtarı Mehmet Biçer, ilk belirlemelere göre can kaybının olmadığını, fakat en az 10- 15 evde hasar meydana geldiğini söyledi. Biçer, bazı evlerin duvarlarının yıkıldığını, bazılarında ise çatlaklar olduğunu belirtti. Biçer, eve girmemeleri konusunda, vatandaşları uyardıklarını söyledi.
BİR KİŞİ YARALANDI
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki deprem sırasında 1'inci kattaki evinden panikle sokağa atlayan bir kadının yaralandığı belirtildi. Ayrıca ilçedeki kırsal mahallelerde bazı kerpiç evlerin hasar gördüğü öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

Denizli'de 5.5 büyüklüğünde depremDenizli'de 5.5 büyüklüğünde depremDenizli'de 5.5 büyüklüğünde depremDenizli'de 5.5 büyüklüğünde deprem

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