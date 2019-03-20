Denizli'de 5.5 büyüklüğünde deprem

Ramazan ÇETİN- Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de Richter ölçeğine göre 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Denizli'nin yanı sıra İzmir, Aydın, Muğla, Uşak, Isparta, Burdur ve Antalya'dan da hissedilen depremin ardından aynı bölgede büyüklükleri 4.8 ile 3.2 arasında değişen artçı sarsıntılar meydana geldi. Depremde can kaybı olmazken, Acıpayam'da 1'nci kattaki evinden sokağa atlayan bir kadın yaralandı. Depremin merkez üssü Acıpayam ilçesinin Yeniköy Mahallesi'nde bazı evlerde de hasar meydana geldiği belirtildi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı, depremin merkez üssünü Denizli’nin Acıpayam ilçesi, büyüklüğünü ise 5,5 olarak açıkladı. Saat 09.34'te, yerin 11,36 kilometre derinliğinde olan deprem, çok geniş bir bölgede paniğe neden oldu. Deprem, Denizli’nin yanı sıra İzmir, Aydın, Muğla, Uşak, Isparta, Burdur ve Antalya'dan da hissedildi.

KANDİLLİ 5.7 OLARAK AÇIKLADI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 5,7, merkez üssünü ise Acıpayam ilçesinin Yeniköy Mahallesi olarak açıkladı.