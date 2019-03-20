Denizli'de 5.5 büyüklüğünde deprem (13)

BURDUR'DA 13 BİNA HASAR GÖRDÜ

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde saat 09.34’te meydana gelen Richter ölçeğine göre 5.5 büyüklüğündeki depremin hissedildiği Burdur’da 13 binada hasar tespit edildi. Burdur Valiliği’nden yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"Yapılan incelemeler doğrultusunda Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü bünyesinde 3 grup halinde görevlendirilen hasar tespit ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda Karamanlı ilçemiz Kılavuzlar köyünde 1 binanın az hasarlı, 1 binanın orta hasarlı, Gölhisar ilçemiz Yusufça beldesinde boş durumda olan 1 binanın az hasarlı, Çamköy’de 1 binanın orta hasarlı, 2 binanın az hasarlı, Yeşilova ilçemiz Karaköy’de 1 binanın orta hasarlı, 4 binanın az hasarlı, Güney köyünde 1 binanın az hasarlı, Horoz köyünde 1 binanın az hasarlı olduğu tespit edilmiştir. Yapılan tespit çalışmalarında ilimizde 10 binada az, 3 binada ise orta derecede olmak üzere toplam 13 binada hasar meydana geldiği tespit edilmiştir. Yaşanan depremle ilgili 112 Acil Çağrı Merkezi’ne vaka ihbarı gelmemiş olup, Valiliğimiz tarafından süreç yakından takip edilmektedir."

