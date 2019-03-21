Denizli'de 5.5 büyüklüğünde deprem (13)

ÇOCUKLAR ARAÇLARDA, BÜYÜKLER ÇADIRLARDA SABAHLAYACAK Denizli'nin Acıpayam ilçesinde bu sabah Richter ölçeğine 5.5 büyüklüğündeki depremin ardından devam eden artçı sarsıntıların yarattığı korku gece boyunca devam etti. Evlerinde çatlaklar oluşan vatandaşlar, parklara ve açık alanlara çadırlar kurdu. Bazıları ateş yakarak ısınmaya çalıştı. Çocuklar araçlarda uyudu, yetişkinler ise çadırlarda sabahlayacak. Acıpayam ilçesinde meydana gelen deprem özellikle kırsal kesimlerdeki mahallerde etkili oldu. Evlerin yıkıldığı mahallelerde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından çadırlar kuruldu. Oğuz, Karahöyük, Ucar, Apa, Yeniköy ve Gedikli mahallerinde bine yakın çadır kuruldu. Evleri yıkılan ve hasar gören vatandaş kurulan çadırlarda aileleriyle birlikte geceyi geçirmek için kalmaya başladı. Hava sıcaklığının 8 derece olduğu bölgede çadırlarda kalan vatandaşlar, dağıtılan ısıtıcılarla soğuktan korunmaya çalışıyor. GECE ÇOCUKLAR ARAÇLARDA, YETİŞKİNLER CADIRLARDA UYUDU Bölgede artçı sarsıntıların devam etmesi Acıpayam ilçesinde korku yaratmaya devam ediyor. Evlerine giremeyen vatandaşlar geceyi dışarıda geçirmeyi tercih etti. Bazı vatandaşlar araçlarındaki koltukları yatırıp, evlerinden getirdikleri yorganlar ve battaniyeleri serip çocukları için yatak hazırladı. Çocuklar araçlarda uyurken, yetişkinler ise kendi yaptıkları çadırlarda uyudu. Bazı vatandaşlar da açık alanda ateş yakıp, aileleriyle birlikte soğuktan korunmaya çalıştı.

KIZILAY EKİPLERİ ÇOCUKLARI EĞLENDİRMEYE ÇALIŞTI Türk Kızılayı depremin yaşandığı mahallelerde çocukları çeşitli oyunlarla eğlendirmeye çalışıyor. Deprem nedeniyle korku yaşayan ve psikolojik olarak etkilenen çocuklar Kızılay ekiplerinin oyunlarıyla mutlu bir gece geçirdi. STADA ÇADIRLAR KURULDU Acıpayam ilçe merkezindeki stadyuma da AFAD tarafından çadırlar kuruldu. Kaymakamlıktaki kriz merkezine başvuran vatandaşlara çadırda geceyi geçirebiliyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından da ilçe merkezine çadırlar kurulup, vatandaşlara çorba, pilav, çay ve su ikramı yapılıyor. Hayatında ikinci kez deprem yaşadığını gözyaşlarıyla anlatan 83 yaşındaki Meryem Karakoncu, “Eve giremiyoruz korkuyoruz, yaşlıyım, çadırda kalacağız. Çocuklarımın hayvanları ağılın altında kaldı. Hayatımda ikinci kez çadırda kalıyorum. Ben gençken de büyük deprem olmuştu evimiz yıkılmıştı yine çadırda kalmıştık. Şimdi yine çadırda kalıyoruz” dedi. Eşi ve çocuğuyla birlikte yaktıkları ateşin etrafında geceyi sokakta geçiren Deniz Yılmaz, “Artçı depremler devam ediyor. Evimizin duvarlarında çatlaklar var, girmeye korkuyoruz. Bebeğimizle dışarıda bekliyoruz. Çocuklar üşümesin diye ateş yaktık” dedi.