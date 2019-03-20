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Denizli'de 5.5 büyüklüğünde deprem (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2019 10:14 | Son Güncelleme

BİR KİŞİ YARALANDI Denizli'nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki deprem sırasında 1'nci kattan sokağa atlayan bir kadının yaralandığı belirtildi.

BİR KİŞİ YARALANDI
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki deprem sırasında 1'nci kattan sokağa atlayan bir kadının yaralandığı belirtildi. Ayrıca ilçedeki kırsal mahallelerde bazı kerpiç evlerin hasar gördüğü öğrenildi.
Öte yandan ilk depremin ardından saat 09.36'da 4.8, 09.41'de 4.5 büyüklüğünde olmak üzere, yine merkez üssü Acıpayam olan iki sarsıntı daha meydana geldi.

Görüntü Dökümü
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- Denizli'den deprem sonrası çekilen görüntü
- Yaralı kadının hastaneye getirilmesi
- Hastaneden görüntü

-Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN, Deniz TUTUM / DENİZLİ, (DHA)

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