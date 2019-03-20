DENİZLİ'DE 5.5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM (EK)

DEPREMİ GÖZYAŞLARIYLA ANLATTILAR

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen deprem, özellikle kırsal kesimlerdeki mahalleleri vurdu. Oğuz, Karahöyük, Uçarı ve Yeniköy mahallelerinde sarsıntı sırasında toplam 30 ev yıkıldı. Çoğunluğu boş ve kullanılmayan eski yapılardan oluşan evler yerle bir oldu. Karahöyük Mahallesi'nde doğup büyüdüğü evin deprem sırasında yıkıldığını söyleyen 58 yaşındaki Fatma Akkan, "Deprem sırasında Denizli'de çocuklarımın yanındaydım. Depremi biz de çok hissettik. Hemen mahallemize geldik. Doğup büyüdüğüm evin tamamen yıkıldığını görünce çok üzüldüm. Allah daha beterinden saklasın" dedi.

"CANIMI ZOR KURTARDIM"

Depremde evi yıkılan ve yangın çıkan Mehmet Arman (58), büyük korku yaşadıklarını belirterek, "Deprem sırasında dışarıdaydım. Eve geldim, ardından büyük bir gürültü oldu ve dam yıkıldı. Ben de dışarıya kaçtım. Birileri elektriği kes diye bağırdı. Elektriği kestim ama ev tutuştu. Evim yandı, tamamen yıkıldı. Hiçbir şey kalmadı. İçeriden hiçbir şey alamadım. Depremde canımı zor kurtardım. O da şans eseri" diye konuştu.

EVİNİN ARKASINDAN GÖZYAŞI DÖKTÜ

Arman'ın eşi Yurdeşen Arman (56) ise, evinin yanmasının ardından uzun süre gözyaşı dökerek feryat etti. Gözü yaşlı Arman'ı yakınları teselli etmeye çalıştı. Yurdeşen Arman, evinin yandığı için çok üzgün olduğunu ifade ederek, "Çok korktum. 40 yıllık emeklerim gitti. Evim yıkıldı. İçini ve dışını yeni yaptırmıştım" diye konuştu.

Deprem bölgesine gelen Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK partili Osman Zolan, evleri yıkılan ve ağlayan vatandaşları teselli etti.

KENTTE 146 ARTÇI SARSINTI

Saat 09.34 meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremden sonra saat 15.11'e kadar; en büyüğü 4.8, 4.5 ve 4.2 olan toplam 146 artçı sarsıntı oldu.

Görüntü Dökümü

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- Yıkılan evlerden görüntüler

- Evi yanan Mehmet Arman ile eşi Yurdeşen Arman'ın ağlayarak konuşması

- Evi yıkılan Fatma Akkan ile röp.

- Ramazan Çetin anons

- Ağlayanlardan görüntüler

- Belediye Başkanı Osman Zolan'ıon teselli etmeye çalışması

Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN- Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)

