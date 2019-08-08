Denizli'de 6 şiddetinde deprem

Can kaybının olmadığı depremde 5 vatandaşın yaralandığı belirtiliyor.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı Denizli'de meydana gelen depremin merkezini Bozkurt ilçesi olarak saptadı. Yerel saat ile saat 14.25'te, 6,0 büyüklüğünde meydana gelen depremin yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde olduğu belirtiliyor. Deprem Denizli'nin yanı sıra Aydın, Antalya, Muğla, Burdur, Uşak ve Isparta'da hissedildi.

Can kaybı yok

Denizli Valisi Hasan Karahan depremde can kaybı olmadığını "sıcak su dökülmesi", "balkondan atlama" gibi sebeplerle 5 vatandaşın yaralandığını bildirdi. "Çok eski kullanılmayan bazı kerpiç evlerin ve ahırların yıkıldığını" belirten Vali Karahan, bu gece artçıların meydana gelmesinin beklendiğini ifade ederek vatandaşlara eve girmeme çağrısı yaptı. Vali Karahan kentte hasar tespit çalışmalarının da sürdüğünü ifade etti. Kızılaydan vatandaşlara çadır ve akşam yemeğinin temin edileceğini belirten Vali Karahan "Vatandaşlarımızı sakin olmaya davet ediyoruz" dedi.

DW / EC, ET

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