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Denizli'de, 6 uyuşturucu satıcısına tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 05.07.2019 14:11 | Son Güncelleme

DENİZLİ'ye, uyuşturucu getirip, sattığı gerekçesiyle 7 kişi, gözaltına alındı.

Denizli'de, 6 uyuşturucu satıcısına tutuklama

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ'ye, uyuşturucu getirip, sattığı gerekçesiyle 7 kişi, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çevre illerden Denizli'ye uyuşturucu getirip, satan şebekeyi takibe aldı. Ekipler, 4 aylık teknik ve fiziki takibin ardından, salı günü, belirlenen 8 adrese şafak vakti operasyon düzenledi. Özel eğitimli narkotik köpeklerinin de kullanıldığı operasyonda; 124 gram skunk, 78 gram metamfetamin, 89 gram esrar, 5 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği, 5 kurusıkı, 37 tabanca fişeği, 10 şarjör ve uyuşturucu madde kullanım düzeneklerine ait materyaller ele geçirildi. Operasyonda, uyuşturucu sattığı gerekçesiyle 7 kişi, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 1'i ise serbest kaldı.
Öte yandan şüphelileri takibe alan ekipler, çete üyelerinden farklı zamanlarda uyuşturucu temin eden 29 uyuşturucu madde kullanıcısını da yakaladı. Bu kişiler ise emniyetteki işlemleri sonrası serbest bırakıldı.

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Denizli'de, 6 uyuşturucu satıcısına tutuklamaDenizli'de, 6 uyuşturucu satıcısına tutuklamaDenizli'de, 6 uyuşturucu satıcısına tutuklamaDenizli'de, 6 uyuşturucu satıcısına tutuklama

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