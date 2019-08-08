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Denizli'de 6,0 büyüklüğünde deprem (4)

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2019 15:42 | Son Güncelleme

'BOZKURT BELEDİYE BAŞKANININ MAKAM ODASININ DUVARI YIKILDI' Bozkurt Belediye Başkanı CHP'li Birsen Çelik, makam odasının bir duvarının yıkıldığını belirterek, şunları söyledi: "Uzun süren, 15- 20 saniye süren bir depremdi.

Denizli'de 6,0 büyüklüğünde deprem (4)

'BOZKURT BELEDİYE BAŞKANININ MAKAM ODASININ DUVARI YIKILDI'
Bozkurt Belediye Başkanı CHP'li Birsen Çelik, makam odasının bir duvarının yıkıldığını belirterek, şunları söyledi:
"Uzun süren, 15- 20 saniye süren bir depremdi. Bir danışmanlık şirketiyle toplantı halindeydik. Makam odamın duvarı yıkıldı. Sabah artçılar geliyordu, hissediyorduk, sonra ana deprem oldu. Yan apartmanın duvarı üstümüze çöktü. İlçe emniyet binası ve belediyenin altında yıkıntılar, onun üzerine düştü. Herkes dışarda panik halinde. En azından ölüm olayımız yok, okullar tatil olduğu için kötü bir olay yaşanmadı. Resmi dairelerde ve evlerde hasar var. Çatlaklar var. Tutluca köyü muhtarım aradı. Derin çatlaklar ve duvar göçükleri olduğunu söyledi, hemen bölgeye ekip gönderdim. Yaralılar var ama hayati tehlikesi olan yaralı yok."
ISPARTA’DA BACA OTOMOBİLİN ÜZERİNE DEVRİLDİ
Isparta merkez ve ilçelerinde de hissedilen depremde, vatandaşlar binalardan dışarı çıktı. Deprem sırasında Piri Mehmet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki 5 katlı binanın çatısından kopan baca, park halindeki otomobilin üzerine düştü. Otomobilde büyük çapta maddi hasar oluştu. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen belediye binasına girişi yasaklayıp, personele izin verdi. Isparta kent merkezinde deprem sonrası elektrik kesintisi yaşandı. Bazı binaların dış cephelerinde hasar oluştuğu görüldü.
Ali ÇEVİKBAŞ- Nurettin ARKAN/ISPARTA, (DENİZLİ), (DHA)
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Denizli'de 6,0 büyüklüğünde deprem (4)Denizli'de 6,0 büyüklüğünde deprem (4)Denizli'de 6,0 büyüklüğünde deprem (4)Denizli'de 6,0 büyüklüğünde deprem (4)

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