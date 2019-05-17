Denizli'de 7 ayrı hırsızlığın 2 şüphelisi tutuklandı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin 2 mahallesinde toplam 7 hırsızlık olayına karıştığı belirlenip, saklandıkları evde gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Denizli'nin Honaz ve Merkezefendi ilçelerindeki son 2 hafta içerisinde 4 ayrı evden hırsızlık yapıldı. Ayrıca elektrik direklerinden kablolar ve 2 kamyonet çalındı. Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ve Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tüm bu hırsızlık olaylarına karışan şüphelilerinin H.B. ile K.H. olduğunu belirledi. İki şüphelinin Honaz ilçesindeki bir evde saklandıkları tespit edildi, dün ortak operasyon düzenlendi. H.B. ile K.H. gözaltına alındı. Şüphelilerin çaldığı belirlenen 2 kamyonet ve 170 metre bakır kablo da evin önünde bulundu. İşlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

