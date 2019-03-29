Denizli'de 754 bin 368 seçmen oy kullanacak

DENİZLİ (AA) - Denizli'de 754 bin 368 seçmen, 31 Mart Pazar günü yerel seçimler için 2 bin 510 sandıkta oy verecek.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin yürürlüğe girmesi sonrasında yapılacak ilk yerel seçimlerde Denizlililer, büyükşehir belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, belediye meclisi üyeleri ve muhtarları seçmek için Pazar günü sandık başına gidecek.

- 5 yılda 314 bin yeni seçmen

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, 2014'te yapılan yerel seçimlerden bu yana Denizli'de seçmen sayısı 55 bin 763 arttı.

Denizli'de kurulacak sandık sayısı ise bir önceki seçime göre azaldı. 2014'teki yerel seçimlerde 2 bin 521 sandık kurulurken bu seçimlerde 2 bin 510 sandık kurulacak.

- En fazla seçmen Pamukkale'de

Denizli'de en fazla seçmenin ve sandığın yer aldığı ilçe ise Pamukkale. 241 bin 352 kayıtlı seçmenin bulunduğu Pamukkale'de 728 sandık kurulacak.

Pamukkale'den sonra ikinci sırada 661 sandık ve 218 bin 908 seçmenle Merkezefendi, üçüncü sırada da 174 sandık ve 46 bin 228 seçmenle Çivril geliyor. 20 sandık ve 4 bin 535 seçmenle en az sandık ve seçmen ise Baklan'da olacak.