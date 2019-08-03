Denizli’de 85 yaşındaki adam devrilen traktörün altında kalarak öldü

Denizli’de çalışma için traktörle tarlasına giden 85 yaşındaki adamın traktöründe devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, olay, Acıpayam ilçesi Çakır Mahallesinde meydana geldi. 85 yaşındaki Zeki Altın isimli şahıs plakası henüz tespit edilemeyen traktör ile tarlasına çalışmak için gittiği sırada kontrolden çıkan traktör devrildi. Traktörün altında kalan yaşlı adam ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri talihsiz adamı Acıpayam Devlet Hastanesine kaldırdı. Ancak Altın burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

