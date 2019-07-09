Denizli’de 93 kilo esrar ele geçirildi

Denizli’nin Bekilli ilçesine gerçekleştirilen operasyonda, tarım arazilerinde kamufile edilen kenevirler, drone ile tespit edilip ele geçirildi. Bitkileri yetiştirdiği belirlenen şüphelilere ait 5 ayrı adreste yapılan aramada ise 93 kilo esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 3 zehir taciri gözaltına alındı.

Denizli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bekilli ilçesinde kenevir yetiştirildiği ihbarı üzerine harekete geçti. Zehir tacirlerine yönelik çalışma başlatan ekipler, şüphelileri adım adım takibe aldı. Ekipler, tarım arazisi görünümündeki tarlada mısır koçanlarının arasında ve orman içeresine kamufle edilerek kenevir yetiştirildiğini drone cihazları ile havadan izleyip tespit etti. Soruşturmayı derinleştiren Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri kenevir ekiminden başlayarak esrar üretimi yapan zehir tacirlerini adım adım takibe aldı ve zehir tacirlerinin uyuşturucuları depoladıkları adresleri belirledi.

Bekilli ilçesinde belirlenen 5 adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüphelilerin uyuşturucu madde zulalamak için kullandıkları bina içlerinde yaptıkları aramalarda 93 kilogram esrar ele geçirdi. Ayrıca adreslerde yapılan aramada, gözetleme dürbünü, kenevir kesimi için kullanılan bağ makası gibi çeşitli metaryaller ele geçirildi.

Tarım arazilerinde yakalanan 65 kök kenevire de imha edilmek üzere el konulurken olayla ilgili uyuşturucu madde ticareti yaptıkları belirlenen 3 zanlı gözaltına aldı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.



