HABER

Denizli'de 93 kilo esrara 3 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.07.2019 11:23 | Son Güncelleme

 DENİZLİ'nin Bekilli ilçesinde drone ile esrar üretimi yaptığı belirlenen 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Denizli'de 93 kilo esrara 3 gözaltı

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ'nin Bekilli ilçesinde drone ile esrar üretimi yaptığı belirlenen 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda 93 kilo esrar ve 65 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Bekilli ilçesinde uyuşturucu madde yetiştirildiği ihbarını alan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri zehir tacirlerini takibe aldı. Drone ile havadan görüntü alan ekipler şüphelilerin mısır tarlası ve ormanlık alanı keneviri gizlemek için kullandıklarını belirledi. Geçen pazar günü belirlenen 5 ayrı adrese eş zamanlı baskın yapan ekipler, 93 kilo esrar ele geçirdi. Ayrıca gözetleme dürbünü, kenevir kesimi için kullanılan bağ makası gibi çeşitli materyaller de ele geçirildi. 65 kök Hint keneviri bitkisi imha edilmek üzere ekili oldukları tarla ve ormanlık araziden toplandı. Uyuşturucuyla ilgili 3 kişi gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Denizli'de 93 kilo esrara 3 gözaltıDenizli'de 93 kilo esrara 3 gözaltıDenizli'de 93 kilo esrara 3 gözaltıDenizli'de 93 kilo esrara 3 gözaltı

PARTNERİşte Haziran 2019 en güçlü Android telefonlarıİşte Haziran 2019 en güçlü Android telefonları
Emir Kaan taburcu oldu, Yağmur hala yoğun bakımdaEmir Kaan taburcu oldu, Yağmur hala yoğun bakımda
Mahalleliyi bezdiren hırsız, bebek arabasına kadar ne bulduysa çaldıMahalleliyi bezdiren hırsız, bebek arabasına kadar ne bulduysa çaldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

UAEA duyurdu! Dünyayı tedirgin eden gelişme

UAEA duyurdu! Dünyayı tedirgin eden gelişme

Resmen duyurdular: Para birimi değişiyor

Resmen duyurdular: Para birimi değişiyor

Bergüzar Korel milyonluk oldu! Böyle kutladı

Bergüzar Korel milyonluk oldu! Böyle kutladı

Muvazzaf askerlere gözaltı kararı! Aralarında subaylar da var

Muvazzaf askerlere gözaltı kararı! Aralarında subaylar da var

Köy meydanında anne ve 14 yaşındaki oğluna kanlı infaz!

Köy meydanında anne ve 14 yaşındaki oğluna kanlı infaz!

Sağlık Bakanı duyurdu: Yoğun bakımlarda yeni dönem

Sağlık Bakanı duyurdu: Yoğun bakımlarda yeni dönem

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Mersin'de kanlı pusu! Eski eşini sokak ortasında öldürdü

Mersin'de kanlı pusu! Eski eşini sokak ortasında öldürdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rizeli balıkçının martı ve yunus balığı ile sohbeti izleyenleri güldürdü

Her gün denizde onu takip ediyorlar

Metrobüs durağı karıştı! Kavganın sebebi 'pes' dedirtti

Metrobüs durağı karıştı! Kavganın sebebi 'pes' dedirtti

Kopan parmağını eline alıp kahvehaneye gitti

Kopan parmağını eline alıp kahvehaneye gitti

Bursa'daki tabure cinayetine 36 yıl hapis

Bursa'daki tabure cinayetine 36 yıl hapis

Otomobilde eşini başından vuran uzman çavuş, 'kazara oldu' dedi

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

İstanbul'da vahşet! Çinli kadının boğazını kesip evle birlikte ateşe verdiler!

Çinli kadının boğazını kesip evle birlikte ateşe verdiler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.