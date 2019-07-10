Denizli'de 93 kilo esrara 3 gözaltı (2)

2 K\u0130\u015e\u0130 TUTUKLANDI\nAdliyeye sevk edilen \u015f\u00fcphelilerden \u00d6nder E. (30) ve Cemal A. (32) 'uyu\u015fturucu ticareti yapmak' su\u00e7undan tutuklan\u0131rken, Z\u00fclf\u00fc Naz K. (41) adli kontrol \u015fart\u0131yla serbest b\u0131rak\u0131ld\u0131.\nDeniz TOKAT\/DEN\u0130ZL\u0130, (DHA)Ba\u015fta kimse ne oldu\u011funu anlayam\u0131yor! Yakla\u015f\u0131nca...'Hacca gidece\u011fim, alt\u0131nlar\u0131n\u0131z\u0131 verin okutay\u0131m'\u00a0deyip doland\u0131ran ki\u015fi yakaland\u0131Motosikleti gasbeden 18 ya\u015f\u0131ndaki \u015f\u00fcphelinin 51 su\u00e7 kayd\u0131\u00a0\u00e7\u0131kt\u0131
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