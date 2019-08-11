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Denizli’de acemi kasaplar hastanelere akın etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2019 13:03 | Son Güncelleme

Denizli’de kurban kesimi esnasında yaklaşık 110 kişi kesici aletler ve hayvan tepmesi sonucu yaralanarak hastanelere başvurdu.Kentte Kurban Bayramı’nın ilk gününde kurban kazaları yaşandı.

Denizli’de kurban kesimi esnasında yaklaşık 110 kişi kesici aletler ve hayvan tepmesi sonucu yaralanarak hastanelere başvurdu.
Kentte Kurban Bayramı’nın ilk gününde kurban kazaları yaşandı. Sabahın erken saatlerde kurbanlıklarını kesmek isten 110 yakın vatandaş çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralanmalar genelde kesim esnasında yaşanırken, et doğrama ve hayvan tepmesi sonucu da çok sayıda kişi yaralandı. Bıçak ve satır ile meydana gelen yaralanmalarda kazazedeler genellik özel araçlar ile hastanelere getirildiler. Kurban kazazedeleri çoğunlukla Denizli Devlet Hastanesi ile Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastaneleri’ne başvurdu.
Hastane yetkililerinden alınan bilgilerde acemi kasap sayısının akşam saatlerine kadar artabileceği belirtilirken, bu yıl ki yaralanma sayısının ise geçen yıllara göre düşük olduğu da vurgulandı.
Öte yandan, acemi kasaplar hastane önlerinde kendilerini bekleyen basın mensuplarını görünce önce şaşırırken, çoğunluğu ise düştükleri durum karşısında gülümsemekle yetinerek açıklama yapmadılar.
Hastaneye gelenlerin çoğunun ya elinden, ya parmaklarından ya da kollarından yaralı olduğu gözlenirken, bazıları ise hayvan tepmeleri sonucu bacaklarını tutarak tedavi olmak için hastaneye girdiler.

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