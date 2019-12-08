Denizli'de Afganistan uyruklu iki kişiyi öldüren zanlı tutuklandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'de Afganistan uyruklu iki kişiyi bıçakla öldürdüğünü itiraf ederek polise teslim olan şüpheli tutuklandı.

Pamukkale ilçesi Topraklık Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde Afganistan uyruklu Feraydun Yagubi (23) ve Lal Mohammad Rezaei'nin (26) öldürülmesine ilişkin polise giderek teslim olan Afganistan uyruklu D.N. (24), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı D.N, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

D.N. ifadesinde, bir yıl önce Türkiye'ye geldiğini, üç aydır aynı evde yaşadığı arkadaşlarının uykuda kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu, daha sonra alay ettiklerini, cinayetleri de bu nedenle işlediğini ileri sürdü.

Öte yandan şüphelinin Adli Tıp Biriminde yapılan muayenesinde herhangi bir cinsel saldırı emaresine rastlanmadığı öğrenildi.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Afganistan uyruklu D.N, Topraklık Mahallesi'ndeki polis merkezine giderek, aynı evde yaşadıkları Feraydun Yagubi ve Lal Mohammad Rezaei'yi öldürdüğünü itiraf edip, teslim olmuştu. Ekipler D.N'nin gösterdiği 573 Sokak'taki evde yaptıkları incelemede Afganistan uyruklu bir kişiyi boynundan, diğerini karnından bıçaklanmış halde bulmuştu.

