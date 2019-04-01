Denizli'de AK Parti'li Zolan kazandı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de, resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti'li Osman Zolan, yeniden Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.

Denizli'de, resmi olmayan sonuçlara göre 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ni Cumhur İttifakı'nın AK Parti'li adayı Osman Zolan kazandı.

KİMDİR?

Osman Zolan, 1964 yılında Denizli'nin Tavas ilçesinde dünyaya geldi. Zolan, ilköğrenimini Tavas-Garipköy'de, orta ve lise eğitimini ise Isparta Gönen Öğretmen Lisesi'nde tamamladı. Akademik eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamlayan Zolan, Denizli Barosu'na kayıtlı olarak avukatlık yaptı. Bu dönemde sivil toplum kuruluşlarında aktif olarak görev yaptı. 28 Mart 2004 Yerel Seçimleri'nde Denizli Belediye Meclis üyeliğine seçilen Zolan, 2004 ile 2011 yılları arasında Belediye Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü. 16 Mart 2011 tarihinde Denizli Belediye Başkanlığı görevine belediye meclis üyeleriyle seçilen Zolan, 30 Mart 2014 yılında yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Başkan Zolan, evli ve 2 çocuk babası.

