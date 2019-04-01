Denizli'de AK Parti'li Zolan koltuğunu kaptırmadı

Ramazan ÇETİN - Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de resmi olmayan seçim sonuçlarına göre AK Parti'nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Osman Zolan, bir dönem daha başkanlığa seçildi.

Denizli'de 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde en çok oyu Cumhur İttifakı'nın adayı Osman Zolan aldı. Sandık başına giden seçmenlerin oyu ile 2014 seçimlerinde de AK Parti'yle seçimini kazanan Osman Zolan, bu seçimde de koltuğunu kaptırmadı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Zolan ve AK Parti'liler büyük coşku yaşadı. 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda yapılan kutlamada, ellerindeki Türk bayrağı ve AK Parti bayraklarıyla alanı dolduranlan sevinç gösterileri yaparken, bazı partililer de korna çalarak konvoy düzenledi.

Kutlamaya, Zolan'ın yanı sıra, TBMM AK Parti Grup Başkan Vekili Cahit Özkan, AK Parti Denizli Milletvekilleri Şahin Tin, Ahmet Yıldız, AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz, MHP Denizli İl Başkanı Cafer Birtürk ile Pamukkale Belediye Başkanlığı seçimini resmi olmayan sonuçlara göre kazanan Avni Örki de katıldı.

'GECE GÜNDÜZ ÇALIŞACAĞIZ'

İkinci kez belediye başkanlığı görevine seçilen Osman Zolan, kutlamalara katılarak alanda toplanan partilileri selamladı. Zolan, geçen seçimlerde aldıkları emaneti, gece gündüz çalışarak milletin güvenine layık olmaya çalıştıklarını söyledi. Denizli'nin parmakla gösterilen bir kent haline geldiğini ifade eden Zolan, "5 yıl içerisinde hizmet destanları yazdık. Artık Denizli parmakla gösterilen bir şehir haline geldi. Bundan sonra da hedeflerimiz ve kentimizle ilgili hayallerimiz var. Bugün milletimiz bize güvendi. Yetki verdi. Biz o yetkiyi alarak o güvene layık olmak için gece gündüz çalışacağız. Durmak yok, yola devam. Denizlili kardeşlerim, 'yola devam' dedi. Çok sağ solsunlar" diye konuştu.

İLÇELERDE KAZANANLAR

Denizli'nin ilçelerinde ise resmi olmayan sonuçlara göre seçimi kazanan isimler ise şöyle: Babadağ'da CHP'li Ali Atlı, Çameli'de AK Partili Cengiz Arslan, Buldan'da MHP'li Mustafa Şevik, Serinhisar'da CHP'li Hüseyin Gemi, Güney'de AK Partili Halil Ayhan, Beyağaç'ta AK Partili Mustafa Akçay, Kale'de AK Partili Mehmet Salih Sağınç, Tavas'ta AK Partili Hüseyin İnamlık, Sarayköy'de AK Partili Ahmet Necati Özbaş, Pamukkale'de AK Partili Avni Örki, Acıpayam'da AK Partili Hulusi Şevkan, Çal'da MHP'li Fethi Akcan, Merkezefendi'de CHP'li Şeniz Doğan, Bozkurt'ta CHP'li Birsen Çelik, Çardak'ta AK Parti'li Hüsnü Yılmaz.

Bekilli, Çivril, Baklan ve Honaz ilçelerinde ise kimin kazandığı henüz netleşmedi.